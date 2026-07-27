Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Orlando Freire Santana y Omar López Montenegro, abordan la opinión de un experto que asegura que el sector inmobiliario será el más atractivo en Cuba. Dice Diaz Canel que el EEUU se prohíben las protestas. Según el régimen, el turismo en la isla va bien.
Episodios
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julio 24, 2026
Las noticias como son
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julio 23, 2026
Las noticias como son
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julio 22, 2026
Las noticias como son
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julio 20, 2026
Las Noticias Como Son
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julio 17, 2026
Las noticias como son
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julio 16, 2026
Las noticias como son
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