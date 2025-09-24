Las Noticias Como Son
- Amado Gil
Hoy, en Las Noticias Como Son, Amado Gil, en Tertulia con Reinaldo Escobar y Omar López Montenegro: Condenan a joven activista que había sido absuelta en el juicio, ¿Cómo se entiende? / ¿Qué buscan con el IV ejercicio de enfrentamiento al delito? /Usuarios ironizan comentarios sobre la UNE
