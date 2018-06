Columnista del Washington Post destapa "mentiras sin fondo de Obama en acuerdo con Irán"

Cuando analiza el acuerdo nuclear con Irán, la administración de Barack Obama parece haber sido un pozo sin fondo de engaño, según publica hoy el diario The Washingron Post en su sección de Opinión.



Marc A. Thiessen​, columnista habitual de este prestigioso diario asegura que "Obama no divulgó al Congreso la existencia de acuerdos secretos sobre inspecciones cuando transmitió el acuerdo nuclear al Capitolio, sólo se descubrieron por casualidad cuando el representante Mike Pompeo (republicano por Kansas) y el senador Tom Cotton (republicano por Arkansas) supieron de ellos durante una reunión con funcionarios de la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena".

"Se enteraron así de que el Gobierno de Obama había enviado secretamente un avión a Teherán cargado con 400 millones de dólares en francos suizos, euros y otras monedas el mismo día que Irán liberó a cuatro rehenes estadounidenses, a lo que siguieron otros dos vuelos secretos con otros 1.300 millones en efectivo", continúa el articulista quien fuera escritor de discursos para el expresidente George W. Bush.



Thiessen​ agrega que ahora, en una "revelación explosiva", los republicanos en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, encabezado por el senador Rob Portman (republicano de Ohio), han revelado que el gobierno de Obama secretamente intentó ayudar a Irán a usar bancos estadounidenses para convertir $ 5,7 mil millones en activos iraníes, después de prometerle al Congreso que Irán no tendría acceso al sistema financiero de los Estados Unidos, y luego "le mintió al Congreso sobre lo que había hecho".



En julio de 2015, el secretario del Tesoro de Obama, Jack Lew, aseguró al Comité de Relaciones Exteriores del Senado que, según el acuerdo nuclear, a Irán "se le negará el acceso al mercado financiero y comercial [de Estados Unidos]" y que "los bancos iraníes no podrán liquidar dólares estadounidenses a través de Nueva York, mantener relaciones de corresponsalía con instituciones financieras estadounidenses o concertar acuerdos de financiación con bancos estadounidenses". Unas semanas después, uno de los principales adjuntos de Lew, Adam Szubin, utilizó exactamente las mismas palabras para testificar ante el Senado.



Pero los investigadores del Senado descubrieron que el 24 de febrero de 2016, el Departamento del Tesoro de Obama "otorgó una licencia específica que autorizaba la conversión de activos iraníes por valor de miles de millones de dólares usando el sistema financiero estadounidense", exactamente lo que Lew y Szubin dijeron que no sucedería, incluyendo depósitos iraníes futuros ilimitados en Bank Muscat en Omán hasta que expire la licencia, apunta el columnista.



Thiessen​ añade que los investigadores del Senado descubrieron que los funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) alentaron a dos bancos a convertir los fondos pero que estos se negaron debido a riesgos de cumplimiento, reputacionales y legales asociados con hacer negocios con Irán.

Luego, después de emitir la licencia, el Gobierno de Obama negó explícitamente al Congreso que lo hubiera hecho. Lew y Szubin no revelaron la licencia en el testimonio del Congreso mientras continuaron afirmando que el gobierno de Obama no le daría acceso a Irán a las instituciones financieras de los Estados Unidos, cuando acababan de intentarlo.

El columnista retoma una carta enviada en junio de 2016 a Marco Rubio (R-Fla) y Mark Kirk (R-Ill.), donde funcionarios negaron que el Departamento del Tesoro estuviera trabajando para permitir el acceso iraní a dólares estadounidenses ni en otras partes del sistema financiero internacional, ni ayudando a Irán a obtener acceso a sistemas de pago en dólares fuera del sistema financiero de los Estados Unidos.

"La Administración no ha estado y no está planeando otorgarle a Irán acceso al sistema financiero de EE. UU", planteaba la carta, una declaración que Thiessen calificó como claramente falsa.



"Los investigadores también encontraron correos electrónicos internos del Departamento de Estado, en los cuales los funcionarios admitieron que el Gobierno de Obama había "excedido nuestros compromisos" al autorizar el acceso iraní a los bancos de los EE. UU. Además, el informe revela que el Gobierno de Obama organizó más de 200 "roadshows" en todo el mundo donde alentaron a las instituciones financieras extranjeras a hacer negocios con Irán. Durante un roadshow en Londres, el Director de OFAC John Smith "restó importancia a las sanciones o multas futuras", diciendo a la audiencia "que el 95% de las veces que OFAC ve una aparente violación da como resultado una simple carta de advertencia o no acción de cumplimiento".



En otras palabras, la administración de Obama: (1) le dijo al Congreso que no le permitiría a Irán acceder a las instituciones financieras de los Estados Unidos; (2) emitió una licencia especial que permite a Irán hacer exactamente eso; (3) presionó sin éxito a los bancos estadounidenses para ayudar a Irán; (4) mintió al Congreso y al pueblo estadounidense sobre lo que había hecho; (5) admitió en correos electrónicos internos que estos esfuerzos "excedieron" las obligaciones de los EE. UU en virtud del acuerdo nuclear; (6) enviaron funcionarios, incluidos los reguladores bancarios, de todo el mundo para instar a las instituciones financieras extranjeras a hacer negocios con Irán; y (7) prometió que recibirían nada más que una bofetada en la muñeca por violar las sanciones de los EE. UU.



"¿Qué tan malo es esto? Quite las palabras "Obama" e "Irán" y reemplácelas con "Trump" y "Rusia" e imagine la indignación que seguiría a las mismas revelaciones. Los demócratas tendrían conferencias de prensa y la historia sería noticia de primera plana", concluye el columnista .