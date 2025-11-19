La respuesta sin palabras de Rubio que pone en ridículo al canciller cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

El secretario de Estado Marco Rubio respondió con la imagen animada de un payaso a un post acusatorio del canciller cubano Bruno Rodríguez en X el que llama al jefe de la diplomacia estadounidense "corrupto" y "mentiroso compulsivo" y lo acusa de "justificar con falsos pretextos" una supuesta invasión militar a Venezuela.



Desde su cuenta personal en la red social, Rubio desestimó, con un guiño sarcástico, las palabras del ministro de Exteriores de Cuba, quien señala que la administración estadounidense pretende "involucrar al legítimo presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el narcotráfico y el terrorismo" y busca "normalizar y legitimar una agresión contra una nación soberana".

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez fue más directo: "Bruno, cuidado que el barco puede zarpar e ir por todos ustedes los esbirros narcoterroristas de la dictadura asesina en #Cuba. El pueblo no los va a defender sino todo lo contrario. Patria y Vida", comentó en el mensaje de Rodríguez en X.

Mientras el régimen cubano mantiene su narrativa de apoyo incondicional a Maduro, Estados Unidos anunció esta semana que designará al Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera.

La semana pasada, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la puesta en marcha de la operación Lanza del Sur, una misión que "expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente".

Como parte de la operación, EEUU desplegó en el mar Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo e inició ejercicios militares en la región.

El Comando Sur anunció el martes el despliegue de aviones de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines que realizaban un ejercicio de fuego real en el mar Caribe. La unidad realizó además un ejercicio de reconocimiento y vigilancia en el Campamento Santiago, de Puerto Rico, como parte de la operación Lanza del Sur.



Desde el 16 de noviembre y hasta el 21 de este mes, fuerzas de la Marina estadounidense realizan entrenamientos en Trinidad y Tobago, tanto en entornos urbanos como rurales, con operaciones programadas durante el día y la noche. Varios de estos ejercicios incluyen helicópteros de la 22.ª Unidad, informó este miércoles el Comando Sur en X.