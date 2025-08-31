La joven que llamó a los cubanos "a la calle, hasta el triunfo" sigue a la espera de sentencia

Getting your Trinity Audio player ready...

La joven influencer Sulmira Martínez Pérez, conocida como “Salem de Cuba”, sigue a la espera de una sentencia oficial a más de nueve meses del juicio en el que la fiscalía pidió una condena de 10 años de cárcel, recordó este fin de semana el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Martínez Pérez fue detenida el 10 de enero de 2023, en La Habana, por publicaciones en redes sociales en las que convocaba a los cubanos a manifestarse en las calles en contra del régimen.

Tras tres suspensiones del juicio sin explicación convincente, la joven fue finalmentejuzgada en noviembre de 2024, e imputada de los cargos de “desacato” y “propaganda contra el orden constitucional”.

La Fiscalía aseguró que los llamados de la acusada en redes sociales perseguían el objetivo de "cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República".

Sin embargo, "hasta el momento no se ha confirmado una sentencia oficial" en su contra, denunció el OCDH.

La Consultoría Jurídica independiente Cubalex ha denunciado que el caso de Martínez Pérez viola los "estándares internacionales de Derechos Humanos que reconocen el derecho a un juicio sin demoras injustificadas y en condiciones justas".

La activista permanece en la prisión de mujeres El Guatao, a la espera de una decisión final de su caso, en un proceso que la organización independiente denuncia como "marcado por la falta de garantías y motivaciones políticas".



"Exigimos su liberación inmediata", señaló el OCDH en una publicación en su cuenta de Facebook.