Kevin Damián Frómeta Castro recupera la libertad tras cinco años de prisión por las protestas del 11J

Getting your Trinity Audio player ready...

Kevin Damián Frómeta Castro recuperó la libertad este 26 de julio, tras cumplir íntegramente la condena de cinco años de prisión que le fue impuesta por el delito de sedición, luego de participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en la Esquina de Toyo, en el municipio habanero de Diez de Octubre.

La noticia fue anunciada por su madre, Caridad Castro, a través de sus redes sociales.

"Hoy 26 de julio, día de Santa Ana, les comunico que mi hijo Kevin Damián Frómeta Castro vuelve a casa. Le encomendé su regreso a Santa Ana y ella no falló", escribió.

Castro precisó que su hijo recibió la carta de libertad "por cumplimiento de sanción hasta su último día", poniendo fin a una espera de cinco años.

En su publicación, agradeció a Dios, a la Virgen María, a Santa Ana y a Changó, así como a familiares, amigos y a todas las personas que acompañaron a la familia durante el encarcelamiento del joven.

"Ahora lo único importante es que disfrute de su familia, de la libertad y de la paz", expresó, al tiempo que pidió respeto a la privacidad familiar para atender la salud de Kevin y facilitar su proceso de recuperación y reintegración.

Frómeta Castro tenía 19 años cuando fue arrestado, el 27 de julio de 2021, tras participar en las históricas protestas del 11 de julio. Inicialmente, la Fiscalía Provincial de La Habana solicitó una condena de 16 años de prisión por sedición, pero la sanción fue reducida a cinco años durante el proceso de casación.

Durante su encarcelamiento en la prisión 1580, en el municipio de San Miguel del Padrón, su madre denunció en reiteradas ocasiones el deterioro de su estado de salud y la falta de atención médica adecuada.

En marzo de 2026, Caridad Castro alertó que su hijo padecía una grave infección en el pecho que requería una intervención quirúrgica urgente y exigió su traslado a un hospital con las condiciones necesarias para ser atendido por un cirujano. Asimismo, denunció que Kevin realizó una huelga de hambre de 9 días como protesta para reclamar atención médica.

En enero de 2025, el joven fue recluido en una celda de aislamiento tras iniciar otra huelga de hambre que se extendió durante 14 días. Según denunció entonces su madre, el joven inició la protesta tras ser trasladado a la prisión 1580 y ser objeto de una nueva investigación por un presunto incidente de tráfico de drogas ocurrido en La Lima, el campamento de régimen abierto donde se encontraba previamente.

Tras cinco años de prisión, Kevin Damián Frómeta Castro regresó finalmente a su hogar, donde, según expresó su madre, la prioridad será atender su salud, reencontrarse con su familia y comenzar una nueva etapa en libertad.