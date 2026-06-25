Interceptan embarcación en peligro y devuelven a Cuba a 27 migrantes

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Un grupo de 27 balseros cubanos fueron repatriados a la isla el pasado lune, 22 de junio, en el guardacostas Winslow Griesser, tras ser interceptado en el Canal de Yucatán, según informó el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.

El comunicado oficial dijo que la tripulación del guardacostas Raymond Evans notificó el pasado jueves al personal de guardia del sector de Cayo Hueso, al sur de la Florida, sobre una embarcación que no tenía luces para la navegación en el Canal de Yucatán.

De acuerdo con el reporte, el Raymond Evans desplegó una lancha auxiliar para investigar esa embarcación.

“Al llegar al lugar, la tripulación descubrió que la embarcación estaba haciendo agua, no tenía combustible ni agua potable a bordo y corría peligro de hundirse. Los guardacostas rescataron a los 27 migrantes cubanos y los trasladaron al buque para su procesamiento y disposición correspondiente. Posteriormente, los migrantes fueron transferidos al guardacostas Winslow Griesser para su repatriación a Cuba”, señala la nota del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos.

El informe oficial recordó que, al llegar a la embarcación de la guardia Costera, los migrantes son procesados para precisar su identidad y además se les suministra comida, agua, refugio y atención médica básica.

Sobre esta nueva repatriación de balseros cubanos a la isla, Luis Garcia, teniente comandante y oficial de enlace de la Guardia Costera de Estados Unidos con Cuba, recordó que “intentar migrar ilegalmente por mar a bordo de embarcaciones sobrecargadas y no aptas para la navegación es extremadamente peligroso y pone vidas en riesgo innecesariamente”.

“La Guardia Costera y nuestros socios federales, estatales y locales mantienen una presencia constante en los accesos marítimos a Estados Unidos para detectar, disuadir y prevenir la migración marítima ilegal”, apuntó García.

La nota oficial asegura además que la Guardia Costera y sus socios de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional–Sudeste (HSTF-SE) tienen una presencia constante con medios aéreos, terrestres y marítimos dentro de la Operación Vigilant Sentry, para cumplir su responsabilidad de proteger la vida de las personas en el mar y a la vez prevenir su ingreso marítimo ilegal a territorio norteamericano.

“El 80 % de las interdicciones de drogas con destino a Estados Unidos ocurren en el mar. Esto subraya la importancia de las operaciones de interdicción marítima para combatir el tráfico de narcóticos y proteger a las comunidades estadounidenses de esta amenaza mortal”, subraya el comunicado, y recuerda que estas interdicciones en el mar Caribe las hace la Guardia Costera de Estados Unidos bajo la autoridad y el control de su Distrito Sudeste, con sede en la ciudad de Miami.