El régimen cubano "está colapsando", dijo Landau durante la Asamblea General de la OEA

Getting your Trinity Audio player ready...

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, calificó a Cuba como un “Estado fallido” y afirmó que La Habana debe implementar reformas económicas y políticas de manera inmediata, durante un discurso ante la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá.

"Cuba es un Estado fallido, aliado de nuestros adversarios, a 145 kilómetros de Estados Unidos, con una larga historia de socavar las instituciones democráticas y fomentar la inestabilidad social en todo nuestro hemisferio”, dijo ante representantes de los países miembros del organismo regional.

"El régimen autoritario y comunista de La Habana, que ha estado en el poder sin elecciones durante 67 años, está colapsando y debe implementar reformas económicas y políticas inmediatas. No tiene otra opción", declaró.

Durante su intervención, el subsecretario también pidió una postura más firme de la región frente a Nicaragua. “Debemos exigir las mismas libertades fundamentales para el pueblo nicaragüense. No debería haber ninguna tolerancia hacia los regímenes totalitarios en nuestro hemisferio”, afirmó.

Landau destacó lo que describió como avances en la respuesta a la crisis de Haití, elogió el papel de la OEA en procesos electorales recientes en Honduras, Perú y Colombia, y expresó preocupación por la situación política en Bolivia.

Landau también pidió una mayor participación regional en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo, y reclamó que la OEA continúe avanzando en reformas institucionales orientadas a obtener “resultados” concretos frente a los desafíos de seguridad y gobernabilidad en el continente.

“Los pueblos de esta región no están esperando nuestra retórica; están esperando nuestros resultados”, concluyó.