Informe internacional concluye que Cuba violó libertad académica de Leonardo Fernández Otaño

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Un informe jurídico elaborado por la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CAFA) concluyó que el Estado cubano, la Universidad de La Habana y la Academia de Ciencias de Cuba violaron la libertad académica del historiador e investigador Leonardo Fernández Otaño tras su participación en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021.

El documento, suscrito por especialistas de la Universidad de Ottawa, en Canadá, y la Universidad de Monterrey, en México, sostiene que Fernández Otaño fue expulsado del programa de doctorado en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana y separado de su puesto como investigador en la Academia de Ciencias debido a sus opiniones y actividades cívicas, medidas que considera incompatibles con los estándares internacionales de protección de la libertad académica.

Según el informe, el académico fue detenido el 11 de julio de 2021 tras participar en una manifestación pacífica frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión. Posteriormente fue sometido a interrogatorios, vigilancia, amenazas y hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado. En 2022 fue expulsado del doctorado y enfrentó un proceso para separarlo de la Academia de Ciencias de Cuba. Finalmente abandonó la isla y se exilió en España, donde continúa sus estudios.

La investigación jurídica concluye que la expulsión del programa doctoral violó los principios internacionales de libertad académica al impedirle continuar sus labores de investigación y excluirlo de la comunidad académica por motivos políticos. También señala que la evaluación laboral que derivó en su salida de la Academia de Ciencias estuvo basada en criterios ideológicos y no en su desempeño profesional.

El Observatorio de Libertad Académica celebró las conclusiones del informe.

"Desde el Observatorio de Libertad Académica consideramos justo el informe que ha divulgado CAFA, la Coalición por la Libertad Académica para las Américas, en el cual responsabiliza al Estado cubano, a la Universidad de La Habana y a la Academia de Ciencias de Cuba de los episodios de censura y violencia académica vividos por nuestro investigador Leonardo Fernández Otaño", señaló la organización.

El Observatorio afirmó además que el documento constituye "un camino hacia la reparación de los sobrevivientes de la censura", porque "visibiliza el daño que ha creado el autoritarismo en la academia cubana y marca también un punto de partida para la reparación de otros sujetos y el reconocimiento de la ausencia de derechos en el espacio académico que se vive en Cuba".

Los autores del informe sostienen que los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas sufridos por Fernández Otaño constituyeron además una violación adicional de su libertad académica y de otros derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, la integridad personal, el debido proceso y el acceso a la justicia.

En sus conclusiones, CAFA determinó que la expulsión de Fernández Otaño de la Universidad de La Habana, su separación de la Academia de Ciencias de Cuba y las acciones de hostigamiento ejercidas por agentes estatales violaron diversos principios contenidos en los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Coalición indicó que entregará una copia del informe al académico cubano y prevé su publicación para contribuir a la visibilización de los casos de censura y represión que afectan a miembros de la comunidad universitaria en Cuba.