Ha muerto el cineasta cubano Leon Ichaso

El Festival de Cine de Cannes desplegará su alfombra roja esta semana, con Leonardo DiCaprio, Natalie Portman y Harrison Ford entre las estrellas de Hollywood que se esperan en el deslumbrante evento de la industria en la Riviera francesa.



El festival de este año es la 76ª edición del mayor escaparate del cine, compuesto por proyecciones, ruedas de prensa y fiestas glamurosas.



A continuación se presentan algunos datos sobre el Festival de Cine de Cannes y los contendientes de este año.

¿QUÉ ES EL FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y POR QUÉ SE CELEBRA?

Cannes es el festival de cine más grande del mundo, concebido por primera vez en 1939 como una alternativa al Festival de Cine de Venecia, entonces de influencia fascista. Se lleva a cabo anualmente desde 1946 excepto en 1948 y 1950, cuando se canceló por falta de fondos. El festival es conocido por su programa cuidadosamente seleccionado de películas que han llegado a la gloria de los Oscar o han lanzado las carreras de directores como Quentin Tarantino.

Junto a él se encuentra el mercado cinematográfico más grande del mundo, que atrae a más de 12.500 profesionales de la industria cinematográfica al año.

¿CUÁNDO ES CANNES?

El festival de este año comienza el 16 de mayo con la película en francés "Jeanne du Barry", protagonizada por el director Maiwenn y Johnny Depp. Funciona hasta el 27 de mayo y cierra con la animación de Pixar "Elemental".

¿QUÉ PELÍCULAS HAN SIDO SELECCIONADAS PARA CANNES 2023?

Hay varias categorías que componen la selección oficial de películas proyectadas, siendo la primera las películas "en competición" que optan a la Palma de Oro.

Los 21 contendientes de este año son: "Club Cero" de Jessica Hausner "La zona de interés" de Jonathan Glazer "Kuolleet Lehdet" ("Hojas caídas") de Aki Kaurismaki "Les Filles d'Olfa" ("Cuatro hijas") de Kaouther Ben Hania "Ciudad Asteroide" de Wes Anderson "Anatomie d'une chute" ("Anatomía de una caída") de Justine Triet "Kaibutsu" ("Monstruo") de Kore-eda Hirokazu.

"Il Sol dell' Avvenire" ("Un mañana más brillante") de Nanni Moretti "L'ete dernier" ("El último verano") de Catherine Breillat "Kuru Otlar Ustune" ("Acerca de las hierbas secas") de Nuri Bilge Ceylan "La Quimera" de Alice Rohrwacher "La Passion de Dodin Bouffant" ("El Pot-au-Feu" de Tran Anh Hung "Rapito" ("Secuestrado") de Marco Bellocchio "Mayo Diciembre" de Todd Haynes "Qing Chun" ("Juventud") de Wang Bing "El viejo roble" de Ken Loach "Banel y Adama" de Ramata-Toulaye Sy "Días perfectos" de Wim Wenders "Firebrand" de Karim Aïnouz "Moscas negras" de Jean-Stéphane Sauvaire "Le Retour" ("Regreso a casa") de Catherine Corsini Las películas proyectadas fuera de competencia incluyen "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese y el regreso de Harrison Ford como el famoso aventurero en "Indiana Jones and the Dial of Destiny". También hay categorías para cortometrajes y la sección lateral "Un Certain Regard" centrada en el cine de autor.

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS Y QUIÉN HA GANADO EN EL PASADO?

El premio principal de Cannes es la Palma de Oro, cuyos ganadores anteriores incluyen "Taxi Driver", "Apocalypse Now", "Pulp Fiction", "The Pianist" y "Parasite". Solo dos directoras, Jane Campion y Julia Ducournau, han ganado el premio, por "El piano" y "Titane", respectivamente. Otros premios incluyen el Gran Premio, premio del jurado, mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor guión y mejor cortometraje. "Triangle of Sadness" ganó la Palma de Oro el año pasado