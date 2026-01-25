General chino Zhang Youxia acusado de filtrar secretos nucleares a EEUU, según WSJ

Getting your Trinity Audio player ready...

El general de mayor rango de China, Zhang Youxia, bajo investigación de las autoridades, está acusado de filtrar información sobre el programa de armas nucleares del país a Estados Unidos, según un reporte de The Wall Street Journal que cita a personas familiarizadas con una reunión informativa de alto nivel sobre las acusaciones.



Zhang Youxia, quien se desempeñaba como segundo al mando del presidente Xi Jinping, también habría sido acusado de aceptar sobornos por actos oficiales, incluido el ascenso de uno de ellos a ministro de Defensa, dijo el WSJ.

El alto general habría filtrado datos técnicos clave sobre las armas nucleares de China a EEUU, detalla el reporte, y añade que algunas pruebas contra Zhang provinieron de Gu Jun, exdirector general de la Corporación Nuclear Nacional de China, también bajo investigación.



Las acusaciones trascienden un día después de que las autoridades chinas informaran en una declaración oficial que el general Zhang era investigado por graves violaciones de la disciplina del partido y las leyes estatales.

El portavoz de la Embajada de China en Washington, Liu Pengyu, dijo al WSJ que la decisión del partido comunista chino de investigar a Zhang subraya que el liderazgo mantiene una política de tolerancia cero contra la corrupción.

De acuerdo con las fuentes citadas por el WSJ, Zhang cayó en desgracia por presuntamente formar "camarillas políticas", y por abusar de su autoridad dentro del máximo órgano de decisión militar del Partido Comunista, la Comisión Militar Central, de la que es vicepresidente.



El diario añade que las autoridades también investigan su supervisión de una agencia estatal responsable de la investigación, el desarrollo y la adquisición de material militar. Zhang, presuntamente, "aceptó enormes sumas de dinero a cambio de ascensos oficiales en este sistema de adquisiciones de gran presupuesto", dijeron las fuentes al WSJ.

Considerado el aliado militar más cercano de Xi, Zhang Youxia no ha sido visto en público desde el 20 de noviembre pasado, cuando sostuvo un encuentro en Moscú con el ministro de Defensa ruso Andrei Belousov, subraya este domingo un reporte de Reuters.

La destitución de Zhang es la segunda de un general en funciones de la Comisión Militar Central desde la Revolución Cultural de 1966-76, subraya la agencia de noticias británica.