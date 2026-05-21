Fe y esperanza marcaron misas por el 20 de Mayo en Cuba y Miami (VIDEO)

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La comunidad cubana del sur de Florida se reunió la noche del miércoles, 20 de mayo, en la Ermita de la Caridad, en Miami, para participar en una misa dedicada a Cuba, en el marco del 124 aniversario de la fundación de la República.

Los fieles se congraron en el principal recinto de la fe católica del exilio para "dar gracias a Dios por nuestra patria y pedir, con fe y esperanza, por la cercana libertad de Cuba", según el mensaje difundido por la Ermita en sus redes sociales. Durante la celebración, los asistentes elevaron oraciones por el restablecimiento de una nación "con justicia, paz y prosperidad para todos sus hijos".

Cada 20 de mayo, la fecha que marca la instauración de la República de Cuba en 1902, el exilio cubano en Miami conmemora la efeméride con una misa que trasciende lo religioso y se convierte en un acto de identidad y memoria histórica. En esta ocasión, la jornada estuvo cargada de simbolismo y expectativas, en un contexto marcado por la crisis económica y social en Cuba, así como por el incremento de las tensiones políticas entre el régimen y Estados Unidos.

La Ermita de la Caridad, ubicada frente a la bahía de Biscayne, ha sido por décadas un punto de encuentro para generaciones de cubanos en el exilio, donde acuden a rezar por sus familias, recordar a sus muertos y reafirmar sus aspiraciones de libertad para la isla.

La misa de este año volvió a congregar a fieles, líderes comunitarios y miembros de la diáspora en un espacio de recogimiento espiritual, en el que la fe y el sentido de nación se entrelazaron en torno al anhelo compartido de un futuro diferente para Cuba.

En la isla, las celebraciones de la Iglesia Católica también manifestaron esa esperanza de cambio del pueblo cubano. En la misa conmemorativa, en la Parroquia Santo Tomás Apóstol, de Santiago de Cuba. en un post en redes sociales titulado "Virgen de la Caridad, te pedimos por la libertad de Cuba", la parroquia recordó que en el cincuentenario de la fundación de la República, la virgen mambisa recorrió cada rincón del país.

"Hoy, a 124 años de la fundación de la República, los cubanos, viendo deshecho el sueño de los mambises y manipulados los ideales del Apóstol, pedimos a sus pies que no se olvide de esta tierra que sufre", señala el texto.

El Santuario Diocesano de la Virgen Mambisa y Peregrina de la Caridad del Cobre-Iglesia Parroquial de Santo Tomás Apóstol guarda la principal réplica de la imagen original de la Virgen de la Caridad del Cobre, más conocida como la Virgen Mambisa o Virgen Peregrina.