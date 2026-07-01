Familias de cinco jóvenes venezolanos demandan a Maduro en EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

Las familias de cinco jóvenes venezolanos presentaron una demanda civil contra el expresidente Nicolás Maduro ante un tribunal federal de Estados Unidos, en la que lo acusan de ordenar ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como parte de un patrón de represión estatal entre 2017 y 2020.

La querella, de 44 páginas y presentada el martes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, sostiene que Maduro utilizó a las FAES para ejecutar a los cinco jóvenes durante operativos realizados en sectores populares.

Los demandantes, cuyas identidades permanecen bajo reserva por motivos de seguridad, afirman que las muertes formaron parte de una política destinada a intimidar a comunidades de bajos recursos y a eliminar la disidencia.

La demanda fue interpuesta bajo la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura de Estados Unidos.

Según el documento judicial, agentes de las FAES irrumpían en las viviendas durante la madrugada, separaban a las víctimas de sus familiares y posteriormente les disparaban. Después, sostiene la demanda, las autoridades reportaban que los fallecidos habían muerto tras “resistirse a la autoridad”.

Los demandantes alegan que, aunque oficialmente las FAES fueron creadas para combatir el narcotráfico y las bandas criminales, Maduro las convirtió en “un instrumento político y mecanismo de control social para reprimir violentamente la disidencia, aterrorizar a los barrios de bajos ingresos y eliminar a la oposición política”.

Las FAES fueron disueltas en 2021 tras años de denuncias por violaciones de derechos humanos, incluidas investigaciones y señalamientos de organismos internacionales como Naciones Unidas.

Los familiares sostienen que recurrieron a la justicia estadounidense porque consideran que en Venezuela no existen recursos judiciales efectivos para investigar los hechos.

Nicolás Maduro permanece bajo custodia federal en Nueva York desde enero, donde enfrenta un proceso penal por cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos. El exdictador venezolano y su esposa Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero en una operación desarrollada por fuerzas militares estadounidenses en Caracas.