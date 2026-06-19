Trump dice que es posible una operación militar en Cuba similar a la de Venezuela (VIDEO)

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El presidente Donald Trump afirmó que es “posible” que una eventual operación militar en Cuba se asemeje a la rápida captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En una entrevista con The Axios Show, el presidente llamó la atención sobre la proximidad de la isla y la relativa facilidad logística en comparación con otros conflictos, como el del Medio Oriente.

En su conversación con el periodista Marc Caputo el mandatario número 47 comentó: “Estos lugares están cerca. Venezuela es relativamente cercana y Cuba está a un saltico. En cambio, si miras a Irán, eso es un viaje muy largo… estás volando 18 horas”.

En la entrevista con Axios, Trump dijo que el Secretario de Estado Marco Rubio está muy involucrado en el tema de Cuba y que "está haciendo un gran trabajo".

"Los padres de Marco son una gran historia, sus padres venían de Cuba. Así que, ¿ustedes se acuerdan? Derroté a Venezuela, 100%", recordó Trump.

Trump reconoció que el conflicto con Irán está tomando más tiempo porque se trata de un país “mucho más poderoso” desde el punto de vista militar y con mayor distancia.

"El futuro de Cuba está en manos del presidente de los Estados Unidos y de los dirigentes cubanos", dijo.

El ejército de EEUU listo

El pasado 10 de junio, el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo.

"Pase lo que pase, el Departamento de Guerra estará preparado y listo para cualquier contingencia que pueda surgir", dijo el jefe del Pentágono.

El secretario de Guerra explicó la postura de Estados Unidos respecto a Cuba: el régimen cubano debe decidir sus propias reformas, pero el Departamento de Guerra debe estar listo para cualquier orden del presidente para defender los intereses estadounidenses.

"Si observamos a Cuba, ese gobierno debe tomar decisiones sobre qué tipo de reformas desea emprender; no me corresponde a mí tomar esa decisión por ellos.

Nuestra labor en el Departamento de Guerra es estar preparados para cualquier cosa que nuestro Comandante en Jefe nos ordene hacer en defensa del pueblo estadounidense”, dijo.

Por otra parte, advirtió a La Habana que "no sería prudente por parte del Gobierno de Cuba intentar adquirir o acceder a tipos de armas que puedan alcanzar esta base o el territorio estadounidense".

En este sentido, alertó que, de adquirir las armas, los cubanos "estarían provocando el tipo de enfrentamiento que no solo no desean, sino que no podrían soportar. Ningún país del mundo puede igualar las capacidades de los Estados Unidos de América".