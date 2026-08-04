Familia desesperada por huelga de hambre de preso político en Holguín, su madre sufre un derrame cerebral

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El preso político cubano Roilán Álvarez Rensoler cumple este martes 19 días en huelga de hambre en la enfermería del centro penitenciario "Cuba Sí", en la provincia de Holguín, una situación que mantiene en estado delicado la salud, según denunció a Martí Noticias su hermana, Ariagna Álvarez.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por Álvarez, el activista realiza esta protesta tras haber protagonizado previamente un ayuno de 48 días, en rechazo a su detención.

El deterioro físico provocado por la huelga motivó su traslado desde la prisión provincial hacia el penal ubicado en la zona del Yayal, también en la provincia de Holguín, donde se encuentra recluido actualmente, una instalación que cuenta con asistencia médica, pero está situada a una distancia considerable de su residencia.

La hermana del recluso afirmó que la falta de información oficial sobre el estado de Álvarez Rensoler provocó un colapso en la salud de la madre de ambos.

Tras recibir la noticia del ayuno prolongado, la mujer sufrió una severa crisis hipertensiva que derivó en un accidente cerebrovascular con parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo. Ante la escasez de insumos en el centro hospitalario, los allegados asumieron la compra de los medicamentos requeridos para continuar el tratamiento de forma domiciliaria.

Las autoridades de la prisión "Cuba Sí" no brindan información a los familiares sobre la evolución del detenido.

Los datos sobre su condición física llegan a la familia a través de llamadas de otros internos. De acuerdo con el último reporte recibido por esa vía, Álvarez Rensoler mantiene la negativa a ingerir alimentos.

Ante la falta de fe de vida, los familiares de Álvarez Rensoler planean trasladarse hasta la prisión holguinera para exigir un pronunciamiento directo y verificar el estado del prisionero.

Natural del municipio Mella, en Santiago de Cuba, el opositor permanece arrestado desde el pasado 30 de enero. Las autoridades lo acusan de realizar pintadas con consignas antigubernamentales en varios puntos de la provincia y de causar daños a una valla propagandística con la imagen de Fidel Castro en la localidad de Birán.