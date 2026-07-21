"Mi libertad o el cementerio": el preso político Roilán Álvarez es trasladado a celda de castigo

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El preso político Roylán Álvarez Renzoler, quien la pasada semana fue golpeado por autoridades de la prisión provincial de Holguín tras negarse a vestir el uniforme reglamentario, fue trasladado a una celda de castigo tras permanecer cinco días en huelga de hambre, dijo a Martí Noticias su hermana, Ariagna Álvarez Rensoler.

Durante una llamada telefónica del opositor le dejó clara su decisión a la familia: "Mi libertad o el cementerio. Tú sabes que cuando yo inicio una huelga no doy marcha atrás".

Ariagna recordó que tras su arresto en enero el activista hizo una huelga prolongada que debió deponer tras sufrir un paro cardíaco.

Sobre la medida de aislamiento, explicó a Martí Noticias que la información llegó mediante la llamada de otro recluso a la familia: "Decidieron llevarlo a una celda de castigo para ver si él suspende la huelga".

Respecto a las agresiones físicas previas a la protesta, la hermana precisó que la última conversación directa con el opositor fue el pasado sábado. En esa llamada, el activista aclaró el motivo por el cual un recluso que les pasó información previamente les había dicho que tenía fracturas.

"Fueron lesiones en los brazos, fractura como tal no fueron... le dieron con un palo donde él pensaba que se lo habían partido". Agregó además que sufrió golpes graves en la cabeza y un intento de asfixia con las manos: "Por eso tengo la garganta desbaratada, por eso no puedes escuchar casi mi voz".

La hermana también sostuvo que, en esa misma llamada, el activista denunció amenazas del jefe de cárceles y prisiones de Holguín con desaparecerlo, violarlo y trasladarlo de penal, además de advertencias dirigidas a sus allegados.

"Les voy a pedir que no salgan de la casa. No vengan a Holguín porque fui amenazado con ustedes, con mi hijo, con mi mamá, mi papá, que si ustedes se dirigían hacia acá iban a tratar de hacer algo que fuera accidental".

La hermana indicó que el abogado defensor del preso político acudió al penal para verificar su estado de salud, pero las autoridades le denegaron el acceso. Tras la visita fallida, el letrado se comunicó con la familia desde su vivienda para informarles que no podía dar detalles por vía telefónica debido a que estaba siendo grabado y amenazado.

Roilán Álvarez Rensoler, de 41 años, residía hasta el momento de su detención en el municipio Mella, Santiago de Cuba.

Miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de la iniciativa Cuba Decide, se encuentra bajo prisión provisional desde su arresto el 30 de enero de 2026. Las autoridades le imputan el delito de propaganda contra el orden constitucional, acusándolo de realizar pintadas antigubernamentales en Holguín y de causar daños a una valla con la imagen de Fidel Castro en Birán.