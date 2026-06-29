Fallece en Miami el exprisionero político cubano Ricardo Vázquez Pérez

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El exprisionero político cubano Ricardo Vázquez Pérez, a quien familiares y amigos nombraban “Ricardito”, falleció este lunes 29 de junio en la ciudad de Miami.

Vázquez Pérez se incorporó desde muy joven a la lucha por la democracia en varias agrupaciones estudiantiles que combatieron al régimen de Fulgencio Batista.

Según recordó recientemente el ex preso político Antonio “Tony” Artiles, al percibir que la revolución encabezada por Fidel Castro estaba bajo el contro de los elementos comunistas agrupados en el Partido Socialista Popular, decidió unirse a la resistencia. Vázquez Pérez militó entonces en el Movimiento 30 de Noviembre, donde coincidió con varios de sus antiguos correligionarios. Allí participó en numerosas actividades clandestinas junto a su amigo Israel Abreu Villareal, también fallecido.

En 1961, cuando tenía 17 años, fue arrestado con materiales que las autoridades consideraron peligrosos. Lo condenaron a 30 años de prisión. El conductor del vehículo en el que viajaba, Anastasio Rojas, fue ejecutado ante un pelotón de fusilamiento, pese a que Vázquez Pérez asumió reiteradamente toda la responsabilidad y sostuvo que Rojas desconocía el contenido de la carga que transportaba.

Durante su estancia en el Reclusorio para Varones de Isla de Pinos protagonizó en 1962 uno de los episodios más recordados de su trayectoria: bajó a los túneles ubicados bajo los edificios circulares del Presidio Modelo —inaugurado en 1931— para fotografiar los explosivos que permanecían almacenados allí.

Las imágenes fueron captadas con una cámara que su hermana Guillermina logró introducir clandestinamente durante una visita. Tras superar los registros de la prisión, Vázquez Pérez consiguió tomar las fotografías, que posteriormente otra de sus hermanas sacó del penal y fueron publicadas ese mismo año por el Diario Las Américas.