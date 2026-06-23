Preso del 11J envía un mensaje de apoyo a otros manifestantes encarcelados en Melena

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El preso político cubano Nadir Martín Perdomo envió una carta a otros manifestantes encarcelados por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), en la que expresó admiración por quienes han permanecido firmes pese a años de prisión.

En la misiva, divulgada por su familia, Martín Perdomo destacó el valor de otros presos políticos con los que compartió encarcelamiento y los exhortó a mantener la esperanza en un futuro cambio político en la isla.

“Les escribo para que sepan lo mucho que les admiro y el honor que me concede el saber que compartí cárcel con personas de tanto valor y principios”, comentó.

“Cuba puede contar con nosotros, con esos que alzamos nuestra voz en favor de la Justicia y la Libertad”, dijo el preso político que espera un reencuentro con ellos “en una Cuba libre, donde expresarse no sea un delito”.

La carta menciona por sus nombres a varios presos y ex presos políticos, entre ellos Roberto Pérez Fonseca, Maikel Herrera Bones, Juan Enrique Pérez, Lidiel Suárez, Aníbal Álvarez, Nilo Hernández, Mondy Hernández, Yusef Díaz, Maitel Puig, Yoel Bravo, Duniesky Martínez, Ignacio Martínez y a su hermano, Jorge Martín Perdomo.

La madre de los hermanos Martín Perdomo, Marta Perdomo, dijo que la llenaba de emoción "pensar que un día en libertad todos puedan abrazarse y decir: ‘nuestra lucha no fue en vano’”.

Nadir Martín Perdomo cumple una condena de seis años de prisión por los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y propagación de epidemias. Su hermano Jorge fue sentenciado a ocho años de cárcel por cargos similares. Ambos fueron condenados por su participación en las protestas del 11J en San José de las Lajas, Mayabeque.