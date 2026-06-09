“Expresarse no debería ser un delito”: Kamil Zayas, integrante de El4tico, envía carta desde prisión

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El joven activista y creador audiovisual cubano Kamil Zayas Pérez hizo llegar desde prisión una carta manuscrita en la que denuncia la situación que atraviesa Cuba y llama a los ciudadanos a no renunciar a sus derechos, cuando se cumplen cuatro meses de su arresto junto al también integrante del proyecto independiente El4tico, Ernesto Ricardo Medina.

"El cubano digno, que no tema decir lo que piensa, que no dé un paso atrás en esta hora de verdaderos hombres. Ante un gobierno traidor y sin conciencia que hunde 67 años en la historia civil de nuestra Cuba. No cometo falta alguna al exponerlo así con la mayor sinceridad y respeto; malo es callarlo, resignarse a una realidad trágica, absurda, sin lógica, sin normas, sin sentido, sin justicia, sin gloria ni decoro", escribió.

"Si se suspende el derecho de ser feliz, el pleno goce de la libertad, el deseo de reunión y la fuerza de voluntad de hacer y de decir, estamos siendo esclavos. Porque una revolución no es solo un derecho, sino también un deber de los ciudadanos si las circunstancias lo imponen. Porque la soberanía reside en el pueblo. Porque la patria nos contempla orgullosa. ¡Viva Cuba digna!", agregó el joven.

La declaración, fechada en junio de 2026 y divulgada en redes sociales por Paula Amador Lobón, colaboradora cercana del proyecto, fue escrita desde la cárcel donde permanece recluido desde su detención el 6 de febrero en Holguín, durante un operativo de la Seguridad del Estado.

En el documento, Zayas Pérez cuestiona duramente al régimen cubano y sostiene que los ciudadanos no deben guardar silencio ante la crisis.

La plataforma de derechos humanos Justicia 11J recordó en un comunicado que tanto Zayas Pérez como Medina continúan encarcelados sin fecha de juicio y sin garantías procesales. La organización sostuvo que ambos fueron arrestados por el ejercicio pacífico de la libertad de expresión y calificó su prolongada detención como una grave vulneración de los derechos protegidos por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

“Expresarse no debería ser un delito”, señaló el grupo, que reiteró su reclamo por la liberación inmediata de ambos jóvenes.

Las detenciones estuvieron acompañadas de allanamientos en sus viviendas y de la confiscación de computadoras, teléfonos, cámaras y otros equipos utilizados en la producción de contenidos para El4tico, un proyecto audiovisual independiente con decenas de miles de seguidores que analizaba la realidad política y social de Cuba.

Días antes de ser arrestado, Zayas Pérez había dejado escrita una carta en la que anticipaba que podría ser detenido debido a su trabajo comunicativo y a sus críticas al gobierno.