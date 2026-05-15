Hammer se reúne con jóvenes en Cuba “que creen firmemente en su derecho a la libertad”

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba informó este jueves que diplomáticos estadounidenses, encabezados por el encargado de negocios Mike Hammer, sostuvieron encuentros con jóvenes cubanos vinculados a iniciativas cívicas y de activismo social para conocer “sus esperanzas para Cuba”.

En una publicación difundida en redes sociales, la sede diplomática señaló que se reunieron con integrantes del proyecto Fuera de la Caja Cuba y con la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes como Anna Bensi.

“La juventud determinará el futuro del país”, afirmó la embajada.

Hammer ya había visitado previamente a Benítez Silvente y a su madre, Caridad Silvente, en su vivienda en Alamar.

“Sofía me dijo que lo único que ha hecho es expresar sus ideas, su fe y sus aspiraciones como cubana que ama su patria. Es una joven valiente que dice las cosas como son. Es de admirar”, declaró el diplomático estadounidense tras ese encuentro.

Los jóvenes de “Fuera de la Caja” promueven debates políticos y denuncias sobre represión y libertades civiles en Cuba a través de redes sociales. Según las denuncias, integrantes del grupo han sido citados, amenazados y acosados por agentes de la Seguridad del Estado en las últimas semanas.

En la misma publicación, la representación diplomática pidió además la liberación de los jóvenes de El4tico: Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, quienes permanecen en prisión provisional desde hace tres meses.

Ambos están acusados de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”, sin que hasta el momento se haya fijado una fecha de juicio.