Exiliados cubanos defienden que transición en Cuba se base en la Constitución del 40

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Exiliados cubanos defendieron que la transición democrática en Cuba tenga como base esencial la Constitución de 1940, durante un foro público celebrado este primero de junio en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami.

“La Constitución del 40 ofrece los requisitos necesarios para aplicar lo que establece la Ley Helms-Burton para que se levanten las sanciones a Cuba en un cambio democrático en la isla”, afirmó el abogado Marcell Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana.

El foro recordó cómo entre las disposiciones fundamentales de la Constitución de 1940, que podrían aplicarse de forma inmediata en una transición en la isla, estarían los derechos individuales y las garantías constitucionales establecidos en su Título IV, Artículos 20 a 40.

Los participantes en este foro defendieron lo que consideraron la legitimidad histórica de la Constitución del 40. En su opinión esta Carta Magna ofrece un marco constitucional dotado igual de legitimidad jurídica y simbólica, sin partido ni sector político, solo perteneciente a la nación cubana, para un proceso de transición democrática en Cuba.

“La Constitución del 40 nunca fue revocada legítimamente por el pueblo cubano”, apuntó Héctor Lans, analista y académico cuban y uno de los panelistas y convocantes de este foro para quien “Cuba necesita ser restaurada”.

“Nos reunimos hoy haciendo un llamado a todas las organizaciones del exilio cubano en un mensaje de unidad de que un existe una vía legal para una Cuba nueva, que es la Constitución de 1940”, declaró Lans.

Los panelistas argumentaron que la Constitución del 40 fue la última aprobada de forma libre y democrática por el pueblo en la isla y abogaron para que se restauren sus principios básicos como una vía para preservar la continuidad de la República e impedir que continúe el régimen comunista en un período de transición en Cuba.

“La Constitución del 40 sólo ha sido suplantada por el régimen comunista pero el pueblo cubano nunca la abolió de forma democrática”, expresó Eduardo Zayas-Bazán, presidente de la Brigada 2506. “Hay que restaurar los preceptos aplicables de esta Constitución”.

James Cason, ex jefe de la antigua oficina de intereses de Estados Unidos en Cuba fue otro de los expositores en este foro que contó con el apoyo de funcionarios, líderes comunitarios, académicos constitucionales y empresarios comprometidos con defender la continuidad histórica y constitucional de la República de Cuba.

“Obviamente las leyes e instituciones que existen hoy en Cuba son totalitarias. La Constitución del 40 fue la única Constitución votada y aprobada por el pueblo cubano. Así que es legítima”, aseveró Cason a Martí Noticias.

Entre los participantes también estuvieron, entre otros, la alcaldesa del Condado Miami, Daniella Levine Cava, y el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, Jason A. Reding Quiñones, protagonista del encausamiento de Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Quiñones prefirió no hacer comentarios a la prensa presente en el foro sobre este encausamiento.

“Todos estamos esperando la libertad para Cuba. Es una gran ilusión para la comunidad de Miami. La discusión sobre la Constitución tiene el valor que es sobre cómo se va a restaurar la democracia que hay que defender”, dijo la alcaldesa del Condado Miami-Dade.