Ex preso político cubano Biscet en USA Today: Dejen de defender "la revolución"

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El exprisionero político Oscar Elías Biscet afirmó que Cuba atraviesa su peor crisis y responsabilizó al régimen por el deterioro de las condiciones de vida, en una columna de opinión publicada por el diario estadounidense USA Today.

"Esta es la peor crisis que he visto aquí en décadas, y he visto muchas", dijo.

Biscet, quien pasó más de una década en prisión, dirigió su mensaje especialmente a quienes en el extranjero continúan viendo a "la revolución cubana" como un proyecto político digno de admiración. “No les pido que odien a mi país. Les pido que dejen de justificar a los hombres que lo gobiernan”, escribió el opositor.

El activista por los derechos humanos recordó que fue encarcelado por más de once años expresar públicamente sus opiniones y participar en actividades disidentes.

Biscet sostuvo que la vigilancia y el hostigamiento en su contra continúan por parte de la Seguridad del Estado y que las detenciones temporales forman parte de las presiones que enfrentan quienes expresan posiciones críticas.

En su artículo, el líder opositor señaló que miles de cubanos han sido encarcelados por motivos políticos y mencionó particularmente la respuesta a las protestas antigubernamentales de julio de 2021. Biscet también describió un país marcado por el miedo y la censura, donde periodistas independientes son acosados.

"El embargo no obligó a este gobierno a prohibir todos los partidos excepto el suyo, a encarcelar a disidentes, a golpear a manifestantes pacíficos, ni a permitir que los que están en el poder vivan a cuerpo de rey mientras el resto hacemos cola para recibir pan y aspirinas. Esas fueron las decisiones que tomaron los gobernantes de Cuba", apuntó.

"Cuba será libre, y los cubanos trabajamos por esa liberación. Cuando llegue ese día, espero que se les recuerde no como amigos que admiraban a nuestros carceleros desde la distancia, sino como amigos que nos dijeron la verdad cuando más importaba", concluyó.