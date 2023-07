“Nuestra lucha es lo mismo en la calle que aquí”, preso político dice que nada callará sus denuncias

Las autoridades de la prisión Agüica, en Colón, Matanzas advirtieron al preso político Félix Navarro que será sancionado si continúa sacando a la luz pública los abusos contra los reclusos, según denunció el líder opositor en un audio grabado por teléfono al que Martí Noticias tuvo acceso.

El teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez, jefe del penal, hizo trasladar a Navarro a su oficina, donde le comunicó que tomaría medidas si no cesa las denuncias sobre violaciones de los derechos de los privados de libertad y le dijo que no puede hablar con otras personas que no sean de su familia, explicó el activista sentenciado a nueve años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.

“El miércoles 12 me llevaron para allá y tuvimos ese debate. Me dijo que a él no le importaban las sandeces que yo hablaba", relató Navarro quien también enfrentó una pena por causas políticas durante la Primavera Negra de 2003.

Navarro contestó al oficial que las "sandeces" eran de su parte, lo que el oficial calificó de “falta de respeto".

No obstante, el preso político consideró que la conversación fue “respetuosa” salvo que le están imponiendo arbitrariedades porque las llamadas telefónicas “son para familiares y amigos, no solo para familiares".

Afirmó que no se amedrenta por las represalias prometidas: “esta es nuestra lucha, lo mismo en la calle que aquí” y reiteró la tolerancia y la desidia conque actúa la Fiscalía Militar ante las quejas sobre los maltratos de las autoridades penitenciarias contra los reos.

“La cúpula que manda en Cuba y su Fiscalía Militar no se han pronunciado respecto a las denuncias que publicamos los días 5 y 19 de enero y el 1º. de febrero de 2023. El silencio como respuesta es un método muy utilizado por ellos cuando la razón se impone", declaró en la llamada.

Asimismo, se refirió a “la tolerancia en la región Camagüey ante las ilegalidades y abusos contra los presos cubanos, formuladas en queja en el atestado 76 de 2022, y en la no. 1 del 2021” que no han sido respondidas por la entidad de justicia.

Estos malos tratos “cuentan con toda la impunidad, el respaldo del teniente coronel Yuri Rodríguez y del coronel Mario Viltre, jefes de las fiscalías, de la región de Camagüey y del territorio oriental, respectivamente”, opinó el coordinador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, desde la cárcel donde está encerrado.

Con anterioridad, Navarro ha acusado a la Fiscalía Militar cubana de ser “la columna vertebral de la tolerancia y de la impunidad ante las ilegalidades y los abusos de todo tipo que sufren los presos y ha denunciado que en la prisión Agüica aplican tratos crueles e inhumanos a las personas que cumplen penas en ese establecimiento penitenciario.

“Aún continúa afectado el recluso, Juan Carlos Garrote Molina, de Jovellanos, Matanzas”, señaló Navarro que, previamente, el 5 de enero, había hecho pública la situación de Garrote Molina, enfermo “privado de medicamentos y dietas médicas”.

“Si no se puede contar con uno de los órganos más importantes en materia de legalidad y este resulta un fraude, ¿qué otra denuncia se necesitaría para demostrar que dicha jefatura no es otra cosa que un sistema falso, manipulador y dictatorial”, recalcó el líder disidente.

De acuerdo a Navarro, cerca de 14 presos comunes están en huelga de hambre reclamando que los trasladen hacia establecimientos penales cercanos a sus viviendas, ubicadas en Holguín, a casi 600 kilómetros de Agüica, donde están recluidos.