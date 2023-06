Fiscalía Militar es “la columna vertebral de la impunidad” de los carceleros cubanos, denuncia líder opositor desde prisión

El preso político Félix Navarro denunció, una vez más, los tratos arbitrarios y crueles que las autoridades del penal matancero Agüica emplean con los internos.

“Son terroristas, los comunistas que mandan en Cuba, porque dominan al pueblo cubano por medio del terror, no mueven un músculo si no es para causar miedo extremo, pánico. Así actúan desde enero de 1959, primero fueron los fusilamientos y las condenas excesivas y siempre tratan de resolverlo todo con encarcelamientos sin razón, el uso desmedido de la tortura física y psicológica ¿y qué decir? de las represalias contra quienes no comulgamos con el comunismo y contra nuestros familiares”, manifestó el prisionero político, desde la cárcel, en una grabación telefónica a la que Martí Noticias tuvo acceso.

“Aquí en la prisión Agüica, donde más terror sufrimos los cubanos, el mayor Noslen Pedroso Sotolongo, Jefe de Orden Interior, sustenta sus acciones, crueles y enfermizas, desde la siguiente máxima expresada por él mismo, el martes 6 de septiembre de 2022, cuando dijo ‘a los presos hay que implantarles terror por encima de todo’”, relató Navarro, uno de los exprisioneros políticos y de conciencia de la Primavera Negra de Cuba, encarcelado nuevamente tras las protestas del 11 de julio de 2021 a lo largo de toda la isla.

“En consecuencia, raro es el día que no existe en este antro de dolor un preso que no sea víctima de despiadada golpiza a manos de militares del penal. Producto de una paliza falleció Rafael Cruzata Barcelona, de La Habana, el 3 de marzo de 2021”, denunció el líder opositor.

No es la primera vez, que el líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, refiere los maltratos físicos de oficiales y guardias de Agüica contra los reclusos.

En ese sentido, el opositor condenado a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público, acusó a la Fiscalía Militar cubana de ser “la columna vertebral de la tolerancia y de la impunidad” con la que actúan las autoridades penitenciarias.

Decenas de quejas entregadas a Fiscalía Militar por familiares de manifestantes del 11 de julio de 2021 y otros presos políticos sobre malos tratos en las prisiones cubanas han quedado sin respuesta o reciben como contestación no haber encontrado indicios suficientes sobre el reclamo presentado.

En su declaración, Navarro aludió al tratamiento deshumanizado y vejatorio contra la población penal de un oficial de alto rango dentro del centro penitenciario: “Además, el mayor Noslen Pedroso Sotolongo no permite que el preso lleve al área de sol agua para mitigar la sed, ropa mojada que lavó y quiere secar o juegos de ajedrez, de damas, de parchís; ni un libro para leer, y reprime al guardia que lo permita”.

“Otra realidad en Agüica es la incomunicación con nuestros seres más queridos, con quienes no podemos intercambiar cartas y las cinco alcancías telefónicas instaladas en el patio para llamar a familiares y amigos, permanecen ya por más de 2 meses sin conexión estable”, agregó.

Quejas de familiares de presos políticos han sacado a la luz pública la negligencia de los mandos de establecimientos carcelarios cubanos que no garantizan el derecho de los presos a realizar llamadas telefónicas a familiares y amigos, como lo establece el Reglamento del Sistema Penitenciario del país.

“Por último, declaro que realizo esta información por mi Patria, por mis compatriotas, consciente de las crueles represalias que me pueden esperar, pero reafirmo que no me importa si no me ponen en libertad jamás, por estas acciones, y que me mantendré por siempre en Cuba y denunciando a estos terroristas desde esta ergástula comunista”, recalcó Navarro, que cumple una sentencia de 9 años de privación de libertad tras las protestas del 11 de julio en el municipio matancero Colón.