Error en base de datos pone en riesgo la libertad de ex preso político Raúl Llerena

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El preso político Raúl Llerena Krassitchkov, liberado el pasado 12 de abril tras cumplir íntegra una sanción de cuatro años de privación de libertad, está en riesgo de volver a prisión porque el sistema computarizado de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) marca erradamente su estatus legal como “en libertad condicional” y “pendiente de captura”.

El error ya le trajo una detención de la Brigada Especial en la vía pública: el 20 de abril “fui esposado y trasladado a una unidad policial”.

Aunque poco tiempo después fue liberado por las autoridades, que admitieron la falla en los datos, le exigieron solucionar el problema, dirigiéndose a la 4ª. estación del Cerro, la misma involucrada en el proceso penal contra él.

Llerena fue sentenciado en 2024. El Tribunal Municipal de Centro Habana lo encontró culpable del delito de Difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires.

El 4 de febrero de 2023, Llerena entró en la unidad policial del Cerro, ubicada en Infanta y Manglar, y filmó, con su teléfono, un video de cuatro policías dormidos mientras hacían guardia. Acompañó el material audiovisual con el comentario “nuestra gloriosa policía con la guardia en alto”, que luego fue publicado en las redes sociales.

Antes de la celebración del juicio estuvo recluido bajo la medida cautelar de prisión provisional por casi un año. Después de su condena no se le otorgó ninguno de los beneficios penitenciarios, incluyendo la libertad condicional que solicitó en tres ocasiones.

“Me encuentro en un círculo vicioso: no tengo mi carnet de identidad, ya que sigue retenido en el tribunal, y sin este documento no puedo trabajar ni contratar a un abogado para que haga la corrección de mi estatus. Necesito el empleo para pagar asistencia legal, y la asistencia legal para resolver mi estatus”, lamentó.

“Lo más urgente es mi situación familiar: mi madre está postrada con demencia senil y soy su único sostén económico. Este limbo, sumado a mi condición de expreso político, me genera un temor constante por mi libertad”.

El día que salió de la cárcel, Llerena Krassitchkov escribió en Facebook: “Ni el encierro ni el cinismo pudieron conmigo…No salgo por indulto, sino por la fuerza de haber resistido cada día de una condena injusta”.

“Sin embargo, salgo con más que cuando entré: Convicción inquebrantable. Fortaleza ante la adversidad. Certeza del futuro que quiero para mi país”.