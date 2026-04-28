En histórico discurso en el Congreso, Carlos III rechaza la violencia y reafirma lazos eternos entre EEUU y el Reino Unido

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Durante su histórico discurso ante la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, el rey Carlos III condenó con firmeza el reciente tiroteo ocurrido cerca del edificio del Capitolio y cerró su intervención con un emotivo llamado a la unidad entre ambos países.

En uno de los momentos más destacados, el monarca se refirió directamente al incidente registrado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: “Nos reunimos también en el contexto de un incidente no lejos de este gran edificio que buscó dañar el liderazgo de su nación y fomentar un miedo y una discordia más amplios. Permítanme decir con una resolución inquebrantable: tales actos de violencia nunca tendrán éxito”.

Más adelante, el soberano enfatizó la profunda afinidad entre las dos naciones.

“Podemos discernir que nuestras naciones son, de hecho, instintivamente afines… el vínculo de parentesco y de identidad entre América y el Reino Unido es invaluable y eterno. Es irremplazable e irrompible”, señaló.

Asimismo, el rey destacó la importancia de seguir apoyando a la OTAN, evocando el momento histórico en que se invocó por primera vez el Artículo 5 tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando “respondimos juntos a la llamada, como nuestros pueblos han hecho durante más de un siglo”.

Carlos III también brindó un mensaje emotivo con motivo del 250 aniversario de la Independencia estadounidense..

“Al pueblo de los Estados Unidos de América en su 250º aniversario, permitamos que nuestros dos países nos redediquemos el uno al otro en el servicio desinteresado de nuestros pueblos y de todos los pueblos del mundo. Dios bendiga a los Estados Unidos y Dios bendiga al Reino Unido”, aseveró.

El discurso, de tono conciliador y reflexivo, fue recibido con aplausos bipartidistas y ovaciones de pie en el Congreso. La reina Camilla acompañó al monarca durante la histórica sesión.

Previamente al discurso, el rey Carlos III sostuvo una reunión privada con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

La visita de Estado de cuatro días continuará en Nueva York, donde rendirá homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y posteriormente en Virginia con actividades relacionadas con la conservación ambiental.