Trump recibe en la Casa Blanca al rey Carlos y la reina Camilla

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El rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido iniciaron este lunes su primera visita de Estado a Estados Unidos con un saludo cordial junto al presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump en la Casa Blanca, marcando el inicio de una agenda de alto nivel centrada en la relación bilateral.

El encuentro tuvo lugar en el pórtico sur de la residencia presidencial, donde Trump y su esposa recibieron a la pareja real a su llegada.

El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó la relevancia del viaje con un mensaje en redes sociales. “Caminamos juntos con majestad, justicia y paz”, señalaron.

El presidente y la primera dama acompañaron a los reyes en un recorrido por el jardín sur de la Casa Blanca. Imágenes compartidas por asesores presidenciales mostraron a las dos parejas caminando juntas y deteniéndose ante una colmena recientemente instalada en los terrenos de la residencia.

Tras su paso por la Casa Blanca, Carlos III y Camila se dirigieron a la residencia del embajador británico en Washington, donde participaron en una recepción oficial.

Entre los asistentes a los eventos relacionados con la visita figuraron el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, así como funcionarios de alto nivel y asesores de la administración.

Se espera que uno de los momentos clave del viaje sea el discurso del rey ante el Congreso, en medio de un escenario internacional complejo y la atención sobre el futuro de la cooperación entre ambas naciones.