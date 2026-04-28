Rey Carlos III se dirigirá al Congreso de EEUU en histórica visita de Estado

Getting your Trinity Audio player ready...

El rey Carlos III se dirigirá este martes a una sesión conjunta del Congreso estadounidense, convirtiéndose en el primer monarca británico en hacerlo desde su madre, la reina Isabel II, en 1991.

El acto, programado para las 3:00 pm, hora del Este, forma parte de su primera visita de Estado a Estados Unidos como rey y conmemora el 250 aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense.



Acompañado por la reina Camilla, el soberano buscará reforzar la “relación especial” entre Reino Unido y Estados Unidos, destacando los valores compartidos de democracia, libertad y cooperación en defensa.

Fuentes del Palacio de Buckingham han adelantado que el discurso, de aproximadamente 20 minutos, girará en torno a la unidad, la reconciliación y la renovación, evitando controversias políticas directas.

La visita llega en un momento delicado para las relaciones transatlánticas. Existen fricciones entre el Gobierno laborista de Keir Starmer y la administración de Donald Trump, especialmente por diferencias en torno a la guerra en Irán y el nivel de apoyo británico a las operaciones estadounidenses.

Además, un informe sobre un correo interno del Pentágono ha generado alarma en Londres: la Casa Blanca estaría considerando revisar su tradicional apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas, una postura que algunos analistas interpretan como posible herramienta de presión diplomática.

Se anticipa que el rey Carlos III enfatice los lazos históricos, la alianza en la OTAN y los desafíos globales comunes, como la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio.

El monarca también incorporará temas que le son queridos, como la protección del medio ambiente. El texto del discurso fue coordinado con el Gobierno británico y mantiene un tono reflexivo y conciliador.

La estancia de cuatro días continuará en Nueva York, donde la pareja real rendirá homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y en Virginia, con actividades centradas en la conservación ambiental. Líderes del Congreso de ambos partidos han respaldado el evento, al que califican como un gesto bipartidista.