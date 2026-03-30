“El problema es que el sistema no sirve”: reportan apagones de más de 30 horas en Cuba

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La crisis energética en Cuba registra este lunes, 30 de marzo, niveles críticos. Se reportan apagones de más de 30 horas en la localidad de Colón, Matanzas, y sus alrededores.

La activista Tania Echevarría, residente en esa localidad, dijo a Martí Noticias que ya llevan 34 horas sin servicio eléctrico.

“Nos la ponen 2 horas, 3 horas en el día, pero de noche. Llevamos mucho, mucho, mucho tiempo, llevamos meses sin ver la corriente de noche”.

Esta situación coincide con la entrada en Cuba del petrolero ruso Anatoly Kolotkin. Es el primer suministro de combustible en tres meses tras el corte de exportaciones desde Venezuela y las advertencias de sanciones de la administración estadounidense de Donald Trump.

En La Habana, la activista Maritza Concepción afirmó que residentes de Guanabacoa experimentan sectores con solo una hora de servicio eléctrico. Esta zona pertenece al bloque 1 de la planificación de la empresa eléctrica.

“Intenso, intenso, nos están poniendo la luz una hora nada más, una hora, es criminal, no se puede dormir, los mosquitos se están comiendo a uno”, declaró Concepción. Según la activista, la situación se recrudeció hace más de una semana.

Añadió que los niños lloran por el calor y las picaduras: “Ya hace como una semana o más y los niños lloran porque imagínate al picarlos los mosquitos y el calor no pueden dormir y empiezan a llorar. Echame aire, hay que echarle aire hasta con un cartón, con un abanico, con lo que uno pueda”.

El reporte oficial de la Unión Eléctrica (UNE) indica para este lunes una disponibilidad de 1,230 megawatts, frente a una demanda máxima proyectada de 3,050 megawatts. Esto representa un déficit del 60% en el sistema nacional.

La UNE atribuye el déficit a averías en las termoeléctricas de Santa Cruz, Felton y Rente. También a mantenimientos en las centrales termoeléctricas del Mariel, Rente y Nuevitas, sumado a 350 megawatts fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

Mientras, el periodista independiente Guillermo del Sol reportó protestas por los apagones en Santa Clara durante el fin de semana. “Ha habido protestas en varios lugares aquí en Santa Clara. Las personas tocan cazuelas y los carteles y las pancartas van creciendo por todas las partes de la ciudad”, aseguró.

Del Sol señaló que los repartos Virginia y José Martí son los más afectados: “El Reparto Virginia, los dos incluso, Virginia y José Martín, no hay corriente nunca. Virginia es patrimonio de la oscuridad, de día y de noche, nunca hay corriente".

El también activista señaló que el problema va más allá de la escasez.



“El problema no es el banco de petróleo, ni que venga el petróleo, se vaya petróleo, ni que haya comida, no haya comida. El problema es que el sistema no sirve y no es el sistema eléctrico, es el sistema que gobierna Cuba, no sirve”, concluyó.