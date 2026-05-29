El padre Alberto Reyes anima al pueblo nicaragüense a que “no cometa el error de Cuba"

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El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo se han ensañado contra la Iglesia católica en Nicaragua y, desde el estallido social de abril 2018, ha expulsado a cerca de 400 religiosos entre ellos obispos como Silvio Báez, Rolando Álvarez, Isidoro Mora e incluso el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Carlos Enrique Herrera.

A inicios de este mes, en un nuevo ataque contra los sacerdotes católicos, Murillo señaló en los medios oficialistas: “¿Cuántos pecados cometen algunos que incluso se disfrazan para parecer pastores, sacerdotes?, ¿cuántas mentiras?. De pastores no tienen nada, o de profetas, de visionarios, lo que tienen es maldad, envidia, ambición y avaricia”. La copresidenta del régimen no conforme con esto los acusó a todos de ser “siervos de Satanás”.

Para el sacerdote cubano Alberto Reyes, quien nació y ha vivido toda su vida bajo un régimen totalitario, lo que Fidel Castro hizo al inicio de la Revolución es lo que ahora hace Ortega, pero de “una forma más burda”.

“En el fondo ambos han buscado lo mismo, tener a la iglesia bajo control, pero en Cuba ha sido menos frontal porque que el gobierno tiene mucho miedo de que la iglesia jerárquica se plante y sea mucho más abiertamente profética. Es decir, yo sé que los obispos en Cuba han sido muy claros con el gobierno, pero desde el inicio el estilo que asumieron fue decir las cosas cara a cara”.

Para el párroco nacido en Camagüey “Cuba es la raíz del mal” y señala que “los dirigentes de Cuba siempre han tenido un odio visceral a Estados Unidos y por tanto han intentado desestabilizar a toda la región fomentado la penetración de la izquierda en toda Latinoamérica”.

“Venezuela y Nicaragua desgraciadamente son hijas de Cuba, ha sido Cuba la que logró conquistarlos para el mal”, lamentó.

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) denunció este mes que el régimen de los Ortega Murillo “continúan su implacable campaña para eliminar la libertad religiosa” en Nicaragua mediante “una estructura legal draconiana para perseguir a los creyentes”.

El miedo y la misión pastoral

El padre Reyes señaló a Martí Noticias que conoce en Nicaragua sacerdotes y religiosas que están haciendo todo lo posible, muchas veces con el miedo de ser expulsados.

Ante esas dificultades que impiden las laborares parroquiales e incluso espirituales, Reyes subraya que “cada uno tiene que intentar buscar el bienestar y la libertad de sus pueblos donde pueda y como pueda” pero nunca desentenderse del “problema de Nicaragua”, aunque se esté lejos.

El sacerdote de la pequeña parroquia de Esmeraldas, al occidente de la isla, fue enfático en señalar “a nosotros nos ha dolido mucho los momentos en que a nivel internacional nos hemos sentido solos. Nos han arrasado una y otra vez y el mundo ha buscado ser políticamente correcto, no han querido decir nada que pueda ser criticable y mientras el pueblo cubano era aplastado muchos países han mirado a otro lado”

El padre Reyes sueña una Cuba diferente a lo que es hoy que “no mire hacia otro lado y que sea capaz de decir: no te voy a dejar solo en tu sufrimiento, en tu esclavitud” por esa razón se solidariza con Nicaragua y expresa su admiración al pueblo católico nicaragüense por mantener su fe en medio de la adversidad.

Mensaje al pueblo de Nicaragua

“El mayor error que cometió mi pueblo en 500 años de historia ha sido darle la espalda de Dios y cuando mi pueblo huyó de Dios, todo huyó de nosotros” señala el padre Reyes “por eso” agrega “cuando la gente me pregunta las necesidades en Cuba a mí me gusta decir que, si bien es verdad que no hay comida ni medicina, la necesidad número 1 de mi pueblo es volver el rostro a Dios”.

Finalmente, el padre Reyes animó al pueblo nicaragüense a que “no cometan el error de Cuba y que no se dejen engañar por un paraíso terrenal sin Dios. Nosotros miramos con mucho orgullo la fe de los nicaragüenses y cómo han mantenido esa fe, por eso yo les diría que nunca le den la espalda a Dios”.