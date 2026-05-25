Lanzan en Miami un nuevo bloque opositor al régimen de Daniel Ortega

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El domingo, 24 de mayo, en la ciudad de Miami tuvo lugar el lanzamiento de una plataforma opositora nicaragüense bajo el nombre de Unión Republicana – Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) como parte de un esfuerzo de unidad de grupos de derecha en el exilio y dentro de Nicaragua. El lanzamiento de este bloque unificado de derecha fue recibido con beneplácito de parte de líderes republicanos de la Florida.

“Unión Republicana - FDN aglutina a varias organizaciones en el exilio que mantienen presencia dentro de Nicaragua donde la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo reprimen cualquier opinión, religión o empresa que sea contraria al régimen” señala una nota de prensa.

Las organizaciones que integran la Unión Republicana - FDN son: Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN). Iniciativa por el Cambio (IPC) Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka / Hijos de la madre Tierra (YATAMA) Partido Nueva Alianza Cristiana (PANAC), Liberales de Nicaragua, Diáspora Global Nicaragüense (DIAGLONIC) y Monimbó Nicaragua.

“La brutal represión de los Ortega Murillo y el robo de la esperanza y el futuro de los nicaragüenses por parte de un régimen totalitario y corrupto ha movido a estas 7 organizaciones a consolidar una plataforma de acción política que busca restablecer la libertad, la democracia y la justicia en Nicaragua” agrega la nota.

En declaraciones a Martí Noticias, Gustavo Tefel, coordinador del nuevo bloque opositor señaló que “el pueblo de Nicaragua no quiere nada que ver con la izquierda” y explicó que han seleccionado “muy meticulosamente a los integrantes de este gran bloque de derecha y queremos representar a la derecha democrática de Nicaragua que es lo que el pueblo está pidiendo a gritos”.

Para Tefel, la Unión Republicana - FDN aspira a “representar al pueblo de Nicaragua ante la comunidad internacional” dado que la nueva plataforma opositora cuenta con la cobertura geográfica en casi toda Nicaragua y buscarán “llenar los huecos” de aquellos departamentos o lugares que hacen falta para una plena representación.

Por su parte, José María Ortega, vicecoordinador del nuevo bloque opositor, apuntó que con este lanzamiento oficial de Unión Republicana - FDN “sale a la luz pública como la única fuerza capaz de enfrentar con verdadero propósito a la dictadura sandinista puesto que hay otras fuerzas que están en escena desde hace mucho tiempo, pero el pueblo nicaragüense no tiene confianza en estas fuerzas opositoras debido a que muchas de estas están conformadas por personas que participaron en la primera dictadura del sandinismo en la década de los 80”.

Ortega prometió que van “a luchar con alma y corazón y hasta con uñas y dientes” para liberar a Nicaragua de esa “tiranía cruel y dictadura atea que tiene encarcelado y esclavizado al pueblo nicaragüense porque hoy entró en órbita el meteorito que va a extinguir a los dinosaurios y a los tiranosaurios que tienen estancada a Nicaragua en la era cuaternaria”.

Para Lesbia Vega, abogada nicaragüense en el exilio, señaló, en referencia al lanzamiento del nuevo bloque opositor que “necesitamos unirnos todas las personas honestas, limpias y que en realidad piensen en el cambio en Nicaragua y que todos seamos servidores del pueblo, no servirnos del pueblo. Necesitamos personas que no tengan mentalidad izquierdosa, ni tampoco que tengan mentalidades dinásticas porque mucha gente cuando alcanzan el poder tienen mentalidad de dinastía”.

Para Vega, que actualmente coordina el Bloque de Unidad Ciudadana, una organización territorial de oposición, hay que empujar por “un cambio pleno en Nicaragua, con gente que verdaderamente piense en el cambio de nuestro país dejando a un lado los egos y los caciquismos”.

Durante el evento de lanzamiento de este nuevo bloque opositor, Noel Vidaurre, expreso político y líder conservador, leyó una proclama al pueblo de Nicaragua que resumió a Martí Noticias como el llamado a “la creación de una República en Nicaragua que tenga la filosofía de libertad, democracia y justicia y por supuesto el bienestar del pueblo nicaragüense”. También aseguró “que hasta el momento ninguna otra la fuerza política opositora ha hablado de crear una República liberal”.

Para Vidaurre, la defensa de “la libertad del individuo y no la libertad del colectivo” es otra de las cosas que diferencian a la Unión Republicana - FDN “de las demás fuerzas que se dicen opositoras”. El líder opositor subrayó: “Nosotros proclamamos la libertad del individuo como sagrada no la libertad de la colectividad. El colectivismo es esencialmente socialista y responde a una ideología absolutamente extraña a nosotros en Nicaragua”.

Representantes de Florida en el Congreso de EEUU celebraron el lanzamiento del nuevo bloque opositor

El senador Rick Scott envió una carta a los miembros del nuevo bloque opositor en la que indicó: “En nombre de todos los floridanos, es un honor para mí felicitarlos por la celebración del lanzamiento de la UR-FDN. Gracias por su compromiso de luchar por la libertad, la

democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Los felicito por alzar su voz contra el régimen de Ortega-Murillo y abogar por el pueblo de Nicaragua”.

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar también envió una carta en la que señaló: “Es un honor dirigirme a ustedes en este momento de conmemoración para reafirmar, con la misma convicción del primer día, mi compromiso inquebrantable con el pueblo nicaragüense y mi firme oposición al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”. La representante republicana del sur de la Florida también recordó los esfuerzos legislativos que impulsa desde el Congreso de los EE.UU. para ayudar a restablecer la democracia en Nicaragua.

Ante las cartas de apoyo enviadas por ambos líderes en el Congreso de EE.UU., Vidaurre destacó: “Nos sentimos apoyados, pero lo más importante es que fueron mensajes por escrito enviados directamente a la fuerza que estamos construyendo y lanzamos el día de hoy” y agregó que ambas cartas se hicieron “con energía, alegría y esperanza de que representemos a la oposición de derecha de Nicaragua tanto dentro como fuera del país. Por eso es que su mensaje los tenemos que apreciar mucho, pero también tenemos que hacerle honor”.