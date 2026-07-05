Liberan al activista Leonardo Romero Negrín: "El hostigamiento sigue"

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El activista Leonardo Romero Negrín continúa bajo el asedio de las autoridades policiales aun después de ser liberado con una multa de dos mil pesos por el supuesto delito de desórdenes públicos después de que se sumara a un cacerolazo en el barrio Colón por los prolongados apagones y la escasez de agua.

Romero Negrín había sido arrestado la noche del miércoles en la esquina de Ánimas y Consulado, y permanecía encarcelado en la unidad policial ubicada en la calle Zanja de Centro Habana.

Su madre, Aixa Negrín, dijo a Martí Noticias que el acoso de las autoridades policiales persiste incluso después de la liberación de su hijo.

“La salida de Leonardo fue difícil porque cada vez que íbamos a la unidad nunca nos dejaron verlo, no dejaron pasarle nada y entonces ya cuando fuimos el viernes a preguntar por él en la mañana, nos dijeron que esperáramos y a las diez fue que nos dijeron que iban a soltarlo con una multa de 2000 pesos. Tuvimos que ir a pagar la multa, regresar con el comprobante y así fue que lo soltaron”.

Según su testimonio, el propio agente responsable de la detención y de presuntas agresiones físicas previas continúa hostigándolo en la vía pública.

Detalló que el incidente ocurrió cuando un grupo de personas acompañaba a su hijo de regreso a su hogar. Al pasar cerca del sector policial ubicado en la calle Águila, entre San Rafael y San Miguel, el joven identificó verbalmente al oficial. Como respuesta, el agente reaccionó de manera violenta.

“Gritó improperios, le dijo malas palabras, lo obligó a entrar al sector y lo amenazó”, afirmó la madre, quien alertó sobre la vulnerabilidad y el constante asedio que sufre el opositor por parte de los cuerpos represivos.

“Leo le dijo yo no voy a discutir contigo, lo único que quiero es mirarte el número de la placa. Él se quedó callado y el jefe le dijo sácalo, dejen eso. Fíjate como el hostigamiento sigue, no les basta”.

Romero Negrín es una figura visible de la disidencia pacífica en la isla. Ya había sido encarcelado en abril de 2021 por apoyar al artista Luis Manuel Otero Alcántara y posteriormente durante las masivas protestas del 11 de julio.

El reconocido cineasta cubano Fernando Pérez calificó su arresto como un error y advirtió que silenciar a los jóvenes corre el riesgo de crear una fractura irreparable entre las nuevas generaciones y el régimen.