"El FBI nunca dejó de llamarla lo que era: una terrorista": Kash Patel sobre Joanne Chesimard

Joanne Chesimard no fue una luchadora por la justicia, sino la mujer que asesinó a sangre fría al policía estatal de Nueva Jersey, Werner Foerster, y luego huyó a Cuba para evadir su responsabilidad, recordó en un post en X este fin de semana el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) Kash Patel.

"El FBI nunca dejó de llamarla lo que era: una terrorista", afirmó. "Llorarla es como escupir sobre la placa y la sangre de cada policía que dio su vida en servicio".

Chesimard, también conocida como Assata Shakur, un nombre que adoptó en Cuba, falleció en la isla la semana pasada "como consecuencia de padecimientos de salud y su avanzada edad", de acuerdo con una nota oficial.

El régimen cubano le ofreció refugio durante más de 40 años, a pesar de ser una conocida fugitiva de la justicia estadounidense y figurar en la lista de los terroristas más buscados.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart agradeció al director del FBI por "llamar a Joanne Chesimard por lo fue: una terrorista y una asesina" en un post en X con la etiqueta #RememberWernerFoerster.

Tras el anuncio de la muerte de Chesimard, la también representante federal María Elvira Salazar señaló al régimen cubano por su complicidad durante años con connotados criminales y terroristas buscados por EEUU.

"La muerte de Assata Shakur demuestra, una vez más, cómo el régimen protege a los enemigos de Estados Unidos y se burla de la justicia. Mientras esa dictadura exista, seguirá siendo un santuario para los peores enemigos de nuestra nación", escribió en X la congresista cubanoamericana.



El gobierno de Cuba ha ofrecido refugio al menos a 70 terroristas, Chesimard era apenas la más conocida de esa larga lista de fugitivos que Washington ha exigido a La Habana sean devueltos a EEUU.