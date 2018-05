EEUU no reconocerá resultado de elecciones presidenciales de Venezuela

Estados Unidos no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales de Venezuela, dijo este domingo el subsecretario de Estado de EEUU, John Sullivan, a los periodistas.

Estados Unidos está considerando activamente las sanciones petroleras sobre Venezuela y Sullivan dijo que una respuesta a los resultados de los comicios se discutirá el lunes en una reunión del G20 a la que asiste en Buenos Aires, Argentina.

El funcionario estadounidense aseguró que las eventuales sanciones buscarán golpear al gobierno y no al pueblo.

Venezuela, la nación con mayores reservas petroleras del mundo, sufre una recesión, hiperinflación y escasez de todo tipo de productos que deterioraron el tejido social y empujaron a más de un millón de venezolanos a abandonar su país.

Maduro culpa de la situación a una "guerra económica" de la oposición con apoyo de Washington para desbancarlo, pero sus críticos dicen que el mal manejo económico y los controles sobre la economía, sumado a la caída del precio internacional del crudo que Venezuela exporta, han desencadenado la situación actual.



"La farsa electoral (en Venezuela) no cambia nada", escribió por su parte en Twitter su jefe, el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Con sus líderes más populares encarcelados o con prohibición para postularse, la coalición opositora llamó a abstenerse para no legitimar lo que llama una "dictadura".

"Yo no salí a votar (...), ya estos resultados se conocen antes de que empiece el día. Ganará Maduro y yo me preparo para emigrar, quizás dentro de un par de meses", dijo a Reuters Jouseline Martínez, una comerciante de 36 años, en la central ciudad de Valencia. "Esto no lo aguanta nadie".

En la capital Caracas, en Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal, y en la occidental Barinas se veía poca gente votando en los centros designados, según testigos de Reuters. Pero el gobierno dijo que en las primeras horas de la mañana ya habían votado 2,5 millones de venezolanos.



"Siempre pasa lo mismo, cuando la gente no participa gana el gobierno", dijo José Rocha, un entrenador de boxeo que vive junto a un centro de votación señalando la calle casi vacía en Barquisimeto.

Por su parte, la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo en Twitter que las "llamadas elecciones en Venezuela no son legítimas", y recordó que EEUU, junto a otras naciones democráticas del mundo, apoya "al venezolano y su soberano derecho a elegir a sus representantes a través de elecciones libres y justas".

