EEUU alivia sanciones a PDVSA

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Estados Unidos anunció este miércoles una flexibilización significativa de las sanciones relacionadas con el sector petrolero de Venezuela.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, emitió una licencia amplia que autoriza a empresas estadounidenses establecidas, específicamente aquellas existentes antes del 29 de enero de 2025, a realizar diversas transacciones con la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus subsidiarias.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos trabaja en colaboración con el Gobierno de Venezuela para reabrir y restaurar el sector energético venezolano", escribió el Tesoro.

Según explicaron en un comunicado, "la licencia beneficiará tanto a Estados Unidos como a Venezuela, al tiempo que respalda el mercado energético mundial mediante el aumento de la oferta de petróleo disponible".

Washington asegura que esta medida contribuirá a incentivar nuevas inversiones en el sector energético de Venezuela.

El alivio de sanciones comprende la comercialización, transporte y refinería de petróleo venezolano, permitiendo que PDVSA venda directamente su crudo a compañías de EE.UU. y en mercados globales.

Desde el 3 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Estados Unidos ha otorgado beneficios selectivos principalmente al sector energético, con el objetivo de aumentar la producción y exportación de petróleo venezolano para estabilizar precios globales afectados por la guerra con Irán, apoyar la reconstrucción económica y canalizar ingresos de forma supervisada.



Estos incluyen una orden de protección a ingresos petroleros en cuentas del Tesoro de EE.UU. contra embargos; una serie de licencias generales para diluyentes estadounidenses, bienes y tecnología en exploración u producción y licencias para contratos de inversión y de operaciones para Chevron o Repsol.

También ha emitido autorizaciones para ventas directas de PDVSA a EE.UU. y mercados globales, la importación de diluyentes y fertilizantes, inversión en petroquímicos/electricidad, y transferencia inicial de barriles almacenados.