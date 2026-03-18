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EEUU alivia sanciones a PDVSA

Camiones de la estatal PDVSA en la refinería Puerto La Cruz.
Camiones de la estatal PDVSA en la refinería Puerto La Cruz.

Estados Unidos anunció una importante flexibilización de las sanciones al sector petrolero de Venezuela.

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Estados Unidos anunció este miércoles una flexibilización significativa de las sanciones relacionadas con el sector petrolero de Venezuela.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, emitió una licencia amplia que autoriza a empresas estadounidenses establecidas, específicamente aquellas existentes antes del 29 de enero de 2025, a realizar diversas transacciones con la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus subsidiarias.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos trabaja en colaboración con el Gobierno de Venezuela para reabrir y restaurar el sector energético venezolano", escribió el Tesoro.

Según explicaron en un comunicado, "la licencia beneficiará tanto a Estados Unidos como a Venezuela, al tiempo que respalda el mercado energético mundial mediante el aumento de la oferta de petróleo disponible".

Washington asegura que esta medida contribuirá a incentivar nuevas inversiones en el sector energético de Venezuela.

El alivio de sanciones comprende la comercialización, transporte y refinería de petróleo venezolano, permitiendo que PDVSA venda directamente su crudo a compañías de EE.UU. y en mercados globales.

Desde el 3 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Estados Unidos ha otorgado beneficios selectivos principalmente al sector energético, con el objetivo de aumentar la producción y exportación de petróleo venezolano para estabilizar precios globales afectados por la guerra con Irán, apoyar la reconstrucción económica y canalizar ingresos de forma supervisada.

Estos incluyen una orden de protección a ingresos petroleros en cuentas del Tesoro de EE.UU. contra embargos; una serie de licencias generales para diluyentes estadounidenses, bienes y tecnología en exploración u producción y licencias para contratos de inversión y de operaciones para Chevron o Repsol.

También ha emitido autorizaciones para ventas directas de PDVSA a EE.UU. y mercados globales, la importación de diluyentes y fertilizantes, inversión en petroquímicos/electricidad, y transferencia inicial de barriles almacenados.

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