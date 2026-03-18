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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez removió al general Vladimir Padrino López, quien llevaba más de una década como ministro de Defensa del país.

En su lugar, Rodríguez nombró al también general Gustavo González López para el cargo.

Padrino dirigió la sección ceremonial de la guardia presidencial bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez. Nicolás Maduro lo nombró ministro de Defensa a finales de 2014.

Sin ofrecer detalles, la presidenta interina dijo que estaba segura "de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas".

Padrino López se graduó de la Academia Militar en 1984 y desarrolló una carrera ascendente dentro de la Fuerza Armada Nacional. Antes de llegar al Ministerio, dirigió el Comando Estratégico Operacional.

Fue un aliado incondicional del fallecido Hugo Chávez y luego de su sucesor en Miraflores, Nicolás Maduro, y desde su cargo defendió la llamada “unión cívico-militar”, considerada clave para el régimen chavista.

Sobre el general Padrino pesa una recompensa de $15 millones de dólares, ofrecida por el Departamento de Estado de EEUU, por información que conduzca a su arresto y condena.

En 2019, fue acusado por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia y se le imputó el cargo de conspiración para distribuir y poseer cocaína a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos.

Desde el 2014, la DEA había iniciado una investigación contra él que determinó que utilizaba su cargo para facilitar el traslado aéreo de cargamentos de cocaína desde Venezuela hacia Centroamérica.

De acuerdo con el Departamento de Estado, “Padrino López cobraba a las organizaciones de transporte de drogas una tarifa de protección para permitir que estas aeronaves cargadas de droga salieran de Venezuela de forma segura”.

“Esa tarifa de protección superaba habitualmente los 60 mil dólares. Si el dinero no se pagaba por adelantado, ordenaba al Ejército venezolano destruir las aeronaves no autorizadas”, asegura un comunicado del Departamento de Estado.

El nuevo Ministro de Defensa, el general González López, ocupó posiciones de relevancia desde 2006 con Chávez, y ha transitado por áreas clave como el sistema de transporte, la inteligencia y la seguridad presidencial.

Dirigió el cuestionado Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en dos períodos (2014-2018 y 2019-2024), además del Ministerio de Interior, Justicia y Paz entre 2015 y 2016.

Desde que asumió la presidencia interina del régimen venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro, este sería el primer gran cambio que adopta la encargada Delcy Rodríguez dentro de la nomenclatura chavista.