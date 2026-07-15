EEUU lanza nuevos ataques contra objetivos militares iraníes

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este miércoles que sus fuerzas llevaron a cabo una nueva ronda de ataques de precisión contra objetivos militares en Irán, en una operación de 90 minutos que, según el mando, buscó debilitar la capacidad de Teherán para atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con un comunicado del CENTCOM, la ofensiva concluyó a las 7:30 a.m., hora del este de Estados Unidos.

El mando militar indicó que las fuerzas estadounidenses emplearon municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y contra instalaciones de almacenamiento y lanzamiento de misiles de crucero ubicadas en la isla de Gran Tunb, en el golfo Pérsico.

El CENTCOM sostuvo que esos sistemas forman parte de la infraestructura militar que Irán ha utilizado para amenazar o atacar embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

La operación “debilitó aún más la capacidad de Irán para atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz”, dijeron.

Como parte del anuncio, el mando estadounidense publicó en la red social X un video que muestra un ataque de precisión contra uno de los objetivos militares alcanzados durante la operación.

"Desde que se reanudó el bloqueo naval contra los puertos iraníes hace 17 horas, las fuerzas estadounidenses han desviado a dos buques mercantes que intentaban burlar el bloqueo. El ejército estadounidense permanece vigilante y preparado para garantizar el pleno cumplimiento de las medidas", precisaron.

El anuncio representa una nueva escalada en la campaña militar estadounidense contra objetivos iraníes. En los últimos días, Washington ha atribuido a las fuerzas de la República Islámica una serie de acciones contra el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y ha sostenido que sus operaciones buscan proteger la libertad de navegación en esa vía estratégica.