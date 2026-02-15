EEUU intercepta buque que intentó evadir la cuarentena de Trump

Getting your Trinity Audio player ready...

Fuerzas estadounidenses interceptaron y abordaron sin incidentes al buque Verónica III en aguas internacionales del océano Índico, después de que intentara evadir la cuarentena marítima decretada por el presidente Donald Trump, informó el Departamento de Guerra en una publicación en la red social X el domingo.

Según las autoridades estadounidenses, la embarcación fue rastreada durante un trayecto de miles de kilómetros desde el Caribe hasta el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico (INDOPACOM).

“Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del Verónica III sin incidentes en el área de responsabilidad de INDOPACOM”, señaló el Departamento de Guerra.

En el mensaje indicaron que el buque “intentó desafiar la cuarentena del presidente Trump con la esperanza de escabullirse”, aprovechando la distancia geográfica.

“Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo detuvimos”, afirmó el comunicado oficial.

Asimismo, subrayaron que la operación busca enviar un mensaje a redes de contrabando y otros actores ilícitos.

“Las aguas internacionales no son santuario”, señaló el Departamento de Guerra, al tiempo que advirtió que Estados Unidos “negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de movimiento en el ámbito marítimo”.

La interdicción se produce en el marco de la aplicación de la cuarentena marítima anunciada por la Casa Blanca, una medida que ha ampliado la presencia naval estadounidense y endurecido los controles sobre buques sospechosos de violar las restricciones. “Defendemos la Patria. La distancia no los protege”, añadieron.