EEUU e Irán llegarían a acuerdo sobre Estrecho de Ormuz en las próximas 48 horas

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este martes que Washington mantiene conversaciones con Irán y que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo hoy o mañana para reabrir el Estrecho de Ormuz.

En declaraciones para la cadena CNBC, el funcionario estadounidense destacó que la presión y las amenazas militares ejercidas por el presidente Donald Trump resultaron determinantes para forzar a Teherán a volver a la mesa de negociación.

Asimismo, subrayó que la concreción de un pacto definitivo desempeñaría un papel fundamental en la estabilización de los precios globales de la energía.

Las declaraciones de Bessent coinciden con las del primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, quien confirmó que se está trabajando en un borrador del pacto para reducir las tensiones y permitir la reapertura total del Estrecho de Ormuz.

Con esta iniciativa, Qatar consolida su papel clave como mediador entre Estados Unidos e Irán al mantener contactos activos con ambas partes y con otros países de la región.



"La última oportunidad antes de la decapitación"



Estos indicios de progreso surgen apenas 24 horas después de que el presidente Trump advirtiera que el proceso representaba la "última oportunidad" para Teherán.

En una contundente declaración desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense expresó: "Quiero darles una última oportunidad antes de la decapitación… Si tengo la opción de salvar la vida de muchas personas, quiero otorgar esa oportunidad".

Trump insistió en que las negociaciones se desarrollan en tiempo real y reiteró que este proceso constituye la "última oportunidad" para que Teherán suscriba "un buen documento".

Según el plan de la Casa Blanca, la primera fase de la negociación priorizará la reapertura total del estrecho de Ormuz, mientras que la segunda abordará la desnuclearización de Irán, un punto en el que Washington se muestra inflexible: "No pueden tener un arma nuclear", enfatizó Trump.

Esta ofensiva diplomática ocurre tras la suspensión de lo que el presidente describió como un ataque militar "masivo", con una intensidad comparable a la de la Segunda Guerra Mundial. El mandatario aseguró que frenó la operación a solicitud expresa de Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar.



El uso de la palabra "decapitación" —interpretada en círculos de defensa como un golpe quirúrgico contra la cúpula del régimen iraní— desató un fuerte eco en los medios de comunicación.

Aunque Trump matizó que prefiere una salida pacífica para "dejar vivir a mucha gente", aclaró que los planes bélicos siguen vigentes en caso de que el diálogo colapse.