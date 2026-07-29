“Es nuestro turno”, Trump amenaza con dura respuesta a Irán tras cohetes y ataque con drones en Egipto

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que su país responderá con dureza a Irán, luego de que Teherán lanzara cohetes contra fuerzas estadounidenses y atacara con drones un petrolero de propiedad estadounidense en un puerto de Egipto.

“Vamos a golpearlos muy duro… Dispararon cinco cohetes que viajaban a 8,500 millas por hora y los cinco fueron derribados. Pero el hecho es que dispararon, así que ahora nos toca a nosotros”, afirmó de manera contundente Trump.

Asimismo, destacó que Irán es consciente de que la respuesta de Washington es inminente y, aunque Teherán ha pedido evitar represalias, insistió de forma tajante: “Es nuestro turno”.

El mandatario también confirmó haber sido informado sobre el ataque en el puerto mediterráneo de Damietta, Egipto, donde un dron impactó un buque flotante de almacenamiento de gas natural de propiedad estadounidense.

El impacto provocó un incendio que se extendió a otra embarcación; sin embargo, las tripulaciones fueron evacuadas de inmediato, el fuego fue controlado y no se reportaron heridos. Trump vinculó el incidente directamente al conflicto con Irán, calificándolo como “un poco más de lo mismo” y asegurando que la situación “se va a enderezar”.

El ataque en Egipto marca una posible ampliación del conflicto más allá del Golfo Pérsico y Jordania, donde Irán también lanzó misiles contra bases estadounidenses. Egipto, aliado cercano de Washington y mediador regional, había permanecido hasta ahora al margen de acciones militares directas en esta guerra.

Al ser cuestionado sobre su reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, el mandatario insistió en su firme deseo de poner fin al conflicto.

“Me gustaría que termine la guerra. Es muy simple: me llevo bien con ambos. Me llevo bien con el presidente Putin y me llevo bien con el presidente Zelenskyy. Ya le dije que quiero terminar la guerra”, aseveró.

Respecto a la comparecencia de Anthony Fauci, quien fue director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Trump recordó: “Heredé a Fauci; estaba aquí desde los años 80… y discrepé con él en muchas cosas. Habría tenido que cerrar todo el país si lo hubiera escuchado, pero opté por el enfoque federalista, que consiste en dejar que los gobernadores decidan”.

El doctor Fauci, exasesor médico de la Casa Blanca, invocó repetidamente la Quinta Enmienda de la Constitución el miércoles y se negó a responder a decenas de preguntas de un comité del Senado liderado por republicanos sobre su respuesta a la pandemia de COVID-19.

Sobre el indulto que Joe Biden otorgó al doctor, el mandatario cuestionó: “Lo único que sé que firmó fue el perdón de Hunter Biden. Probablemente no firmó este”.

El presidente aprovechó la ocasión para referirse a la política energética del Reino Unido. En su intervención, citó comentarios del nuevo primer ministro, Andy Burnham —exalcalde de Gran Mánchester—, y recordó haber instado a su predecesor, Keir Starmer, a explotar los recursos energéticos del país.

“Dijo algo muy acertado: que va a abrir la explotación de petróleo en el mar del Norte. Si lo hace, se convertirán en un país rico... Yo mismo le decía al primer ministro Starmer: ‘¡Abran el mar del Norte!’”, señaló el mandatario.



