EEUU designa a filiales de la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas

Estados Unidos designó este martes como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Globales a las ramas libanesas, jordanas y egipcias de la Hermandad Musulmana.

De acuerdo al comunicado, se trata de un primer paso en apoyo al compromiso del presidente Donald Trump para eliminar las capacidades y operaciones de las secciones de la Hermandad Musulmana, que representan una amenaza para Estados Unidos.

En ese sentido, aclara el texto, el Departamento de Estado designó a la Hermandad Musulmana Libanesa como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado (TGD), y a su líder, Muhammad Fawzi Taqqosh, como GTD.

Paralelamente, el Departamento del Tesoro designó a la Hermandad Musulmana de Egipto y a la Hermandad Musulmana de Jordania como GTD por brindar apoyo material a Hamás.

"Estas designaciones reflejan las acciones iniciales de un esfuerzo continuo y sostenido para frustrar la violencia y la desestabilización de las secciones de la Hermandad Musulmana", dijeron.

El Departamento de Estado aseguró en el comunicado que Estados Unidos utilizará "todos los recursos disponibles" para privarlos de participar o apoyar el terrorismo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro indicó por su parte que "aunque la Hermandad Musulmana, a la que Hamás ha jurado lealtad, afirma haber renunciado a la violencia, las ramas de la Hermandad Musulmana designadas hoy continúan promoviendo, incitando y glorificando el terrorismo, lo cual amenaza directamente los intereses de Estados Unidos y sus aliados".

"Tanto la rama egipcia como la jordana de los Hermanos Musulmanes han conspirado para apoyar el terrorismo de Hamás y socavar la soberanía de sus propios gobiernos. Esta administración utilizará todos los medios a su alcance para exigirles responsabilidades por la violencia que han fomentado en Oriente Medio y en todo el mundo en su búsqueda de una versión extremista del islam”, dijo John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

La medida implica que “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC”.

También se extiende a cualquier entidad que sea propiedad en un 50 % o más, directa o indirectamente, de una o más personas bloqueadas, salvo que exista “una licencia general o específica emitida por la OFAC, o una exención”.

Las instituciones financieras y otras personas pueden quedar expuestas a sanciones por participar en transacciones con personas designadas, incluidas “cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios” hacia o desde ellas.

El documento añade que ciertas operaciones podrían derivar en “sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras”.