EEUU derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones Abraham Lincoln

Estados Unidos derribó el martes un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln mientras transitaba el Mar Arábigo.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, un avión no tripulado iraní Shahed-139 volaba hacia el buque cuando fue interceptado por un caza F-35C desplegado a bordo del portaaviones.

"CENTCOM tomó la decisión de derribar ese dron iraní. No estaba tripulado y actuaba agresivamente contra nuestro USS Lincoln", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Carolyn Leavitt.

El incidente ocurrió cuando el Abraham Lincoln navegaba en aguas internacionales a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán.

Este lunes el presidente Donald Trump advirtió que podrían ocurrir "cosas malas” si no prosperaban las conversaciones con la República Islámica de Irán.

Trump hizo las declaraciones ante periodistas en la Casa Blanca, tras ser consultado sobre la situación con Teherán y los movimientos militares estadounidenses en la región.

“Hemos enviado los mejores y más grandes barcos”, dijo.

Leavitt aclaró hoy que Trump "sigue comprometido a buscar siempre primero la diplomacia, pero para que la diplomacia funcione, por supuesto, se necesitan dos".

A finales de enero el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln había sido desplegado en Medio Oriente en un contexto de creciente tensión con la República Islámica de Irán.