EEUU ataca instalaciones militares iraníes en respuesta al ataque de la República Islámica

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Estados Unidos lanzó este viernes ataques aéreos contra instalaciones militares iraníes en respuesta al ataque con un dron contra un buque mercante que navegaba por el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que calificó la operación como una represalia por una acción que violó el reciente acuerdo de alto el fuego entre ambas partes.

De acuerdo con el comunicado del CENTCOM, aeronaves estadounidenses atacaron depósitos de misiles y drones, así como emplazamientos de radares costeros en territorio iraní, después de que el jueves el buque de carga M/V Ever Lovely, de bandera de Singapur, fuera alcanzado por un dron de ataque unidireccional mientras abandonaba el estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán.

El mando militar sostuvo que la operación estadounidense constituyó una “respuesta contundente” al incidente.

El CENTCOM afirmó que “la agresión injustificada de las fuerzas iraníes contra el transporte marítimo comercial violó claramente el alto el fuego” y agregó que el ataque también “socavó la libertad de navegación” en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional.

El comando indicó además que las fuerzas estadounidenses continúan coordinando el tránsito seguro de embarcaciones comerciales por el estrecho y permanecerán “presentes y vigilantes” para garantizar el cumplimiento del acuerdo alcanzado con Irán.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, advirtió que Washington responderá con firmeza a cualquier nueva acción armada. “Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre cómo se aplica el memorando de entendimiento, pueden llamarnos por teléfono. Pero la violencia será respondida con violencia”, declaró.