Trump afirma que la guerra con Irán “va muy bien” y que Teherán está haciendo “concesiones muy grandes”

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El presidente Donald Trump se mostró optimista sobre el avance de las negociaciones con Irán:

“La guerra va muy bien. Como saben, estamos ganando por mucho. Irán está haciendo concesiones muy grandes. Veremos qué pasa, pero ha sido muy, muy, muy poderoso”, señaló el mandatario.

Estas declaraciones reflejan la actual fase de desescalada con Teherán, tras las conversaciones técnicas celebradas en Suiza y la firma del Memorandum de Entendimiento (MoU) alcanzado recientemente.

En ese contexto, el secretario de Estado Marco Rubio, quien se encuentra de gira por Oriente Medio, reforzó el mensaje de Washington al régimen iraní:“Si Irán quiere hacer un buen y real acuerdo, Estados Unidos está abierto a eso”, afirmó.

Al mismo tiempo, Rubio dejó claros los límites de la diplomacia estadounidense: “No vamos a hacer nada que socave la seguridad de nuestros aliados, nuestros aliados de larga data en la región”.

El secretario enfatizó que se espera que Irán cumpla estrictamente con los compromisos adquiridos en Suiza, especialmente el libre tránsito por el Estrecho de Ormuz sin imposición de peajes, así como los avances en materia nuclear y regionales.

Rubio reiteró además la preocupación permanente de Washington por los estadounidenses detenidos injustamente en cualquier parte del mundo y subrayó que la evaluación del proceso se basará exclusivamente en los hechos y las acciones concretas de Teherán.

“No voy a comentar sobre sus estructuras internas ni si están unificados o no, porque no importa. Lo que importa es lo que hacen o no hacen”, indicó.

La visita de Rubio busca tranquilizar a los socios del Golfo —Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin— tras el acuerdo provisional con Irán, reafirmando que cualquier entendimiento con Teherán no comprometerá la seguridad de los aliados tradicionales de Estados Unidos.Washington mantiene la puerta abierta a nuevas decisiones según evolucione la situación.

La gira de Rubio y las declaraciones presidenciales marcan el rumbo actual de las negociaciones: diálogo abierto, pero condicionado al cumplimiento real y verificable de los compromisos.