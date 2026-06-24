Rubio reafirma prioridad de liberar estadounidenses detenidos

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el miércoles que la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero sigue siendo una prioridad para Washington, al tiempo que advirtió que el presidente Donald Trump dispone de “numerosas opciones” si Teherán incumple los compromisos asumidos en las negociaciones en curso.

“Siempre nos preocupan los estadounidenses detenidos injustamente en cualquier parte del mundo”, dijo Rubio a periodistas durante du gira por la región del Golfo Pérsico.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que no comentaría casos específicos porque hacerlo podría complicar las gestiones diplomáticas, pero aseguró que Washington plantea el tema “en todos los foros y en cada oportunidad que tenemos” y lo considera “una prioridad absoluta”.

Rubio destacó además el historial de la administración Trump en la liberación de ciudadanos estadounidenses retenidos en el extranjero. “Este presidente tiene un historial inigualable en cuanto a la liberación de estadounidenses”, afirmó.

En referencia a las negociaciones con Irán, Rubio aseguró que Estados Unidos mantiene la disposición de alcanzar un acuerdo. “Si Irán quiere llegar a un buen acuerdo, Estados Unidos está abierto a ello”, declaró.

El secretario de Estado insistió en que Teherán debe permitir el acceso de inspectores nucleares internacionales “lo antes posible”. “Ese es un compromiso que Irán asumió y que deben cumplir”, sostuvo.

Rubio también reiteró que el acuerdo provisional contempla un período de 60 días y subrayó que Washington espera que Irán respete los compromisos que asuma durante las conversaciones celebradas en Suiza. “Si no los cumplen, el Presidente dispone de numerosas opciones”, advirtió.

Durante su gira, el funcionario estadounidense abordó además la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. “El mundo entero se opondrá a cualquier mecanismo que cobre por usar una vía marítima internacional. Cuando hablamos de abrir el estrecho, hablamos de abrirlo libremente”.