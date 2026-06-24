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Acuerdo entre EEUU e Irán impulsa regreso de inspectores del OIEA y reapertura de Ormuz

Buques en el Estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Oman, este 24 de junio.
Buques en el Estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Oman, este 24 de junio.

Sumario

  • El Organismo Internacional de Energía Atómica reanudará inspecciones a instalaciones nucleares de Irán tras un acuerdo provisional entre Washington y Teherán.
  • Irán condiciona el acceso a sitios atacados a un acuerdo definitivo y avances en el levantamiento de sanciones, mientras sigue sin informar sobre el paradero del uranio altamente enriquecido.
  • La OMI inició un plan de evacuación en el estrecho de Ormuz, permitiendo el tránsito seguro de buques.
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El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) anunció que reanudará próximamente las inspecciones a las instalaciones nucleares de Irán, tras el acuerdo provisional alcanzado entre Washington y Teherán para avanzar hacia el fin del conflicto.

El director del organismo, Rafael Grossi, informó que ya se trabaja en los detalles sobre las fechas, los procedimientos y los lugares que serán inspeccionados.

No obstante, Irán advirtió que el acceso a las instalaciones nucleares atacadas dependerá de un acuerdo definitivo con Estados Unidos y de avances concretos en el levantamiento de las sanciones.

Uno de los principales temas de negociación es el destino del uranio altamente enriquecido de Irán, cuyo paradero exacto aún no ha sido informado a los inspectores internacionales.

Entretanto, la Organización Marítima Internacional informó que ya comenzaron a transitar buques por el estrecho de Ormuz bajo un nuevo plan de evacuación diseñado por Naciones Unidas para facilitar la salida de embarcaciones que permanecían varadas en el Golfo.

Según el organismo, el operativo permitirá que cientos de barcos, con unos 11 mil marinos a bordo, crucen de forma segura esta estratégica vía marítima.

Aunque la agencia no reveló la identidad de las primeras embarcaciones, datos de seguimiento marítimo muestran que al menos dos buques graneleros y un carguero atravesaron el estrecho en las últimas horas.

Además, unas 35 embarcaciones comerciales adicionales se preparan para cruzar el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte internacional de petróleo y mercancías.

El presidente Donald Trump afirmó el martes que Estados Unidos mantiene a Irán bajo una presión sin precedentes y defendió el acuerdo provisional que contempla inspecciones del OIEA, un flujo récord de petróleo por el estrecho de Ormuz y la apertura para que Teherán compre productos agrícolas estadounidenses.

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