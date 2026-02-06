EEUU anuncia nuevas sanciones contra comercio ilegal de crudo iraní y emite alerta de seguridad

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra la red de comercio ilícito de petróleo de Irán, apuntando a buques, entidades y personas vinculadas a la llamada “flota fantasma”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a 15 entidades, dos personas y 14 buques involucrados en la venta ilegal de crudo, derivados y productos petroquímicos iraníes. Según el comunicado oficial, los ingresos generados por estas operaciones “han sido utilizados por el régimen para llevar a cabo actividades malignas”.

Washington acusó a Teherán de priorizar la financiación de acciones desestabilizadoras en el exterior y la represión interna “en lugar de invertir en el bienestar de su propio pueblo y en su infraestructura deteriorada”.

Un alto portavoz del Departamento de Estado subrayó que, mientras Irán “intente evadir las sanciones y generar ingresos del petróleo y la petroquímica para financiar un comportamiento opresivo y apoyar actividades terroristas y a sus representantes”, Estados Unidos “actuará para exigir cuentas tanto al régimen iraní como a sus socios”.

Las designaciones se realizaron al amparo de la Orden Ejecutiva 13846 y de un memorando de seguridad nacional de la Casa Blanca, dentro de la campaña de “máxima presión” para reducir las exportaciones ilícitas del sector energético iraní.

Reunión entre epresentantes de EEUU y la República Islámica de Irán

Delegaciones de Washington y Teherán sostuvieron reuniones este viernes en Mascate, capital de Omán.

Las delegaciones, encabezadas por el enviado especial de Washington y el canciller iraní, se reunieron con la mediación del ministro de Asuntos Exteriores omaní.

“Mientras estas negociaciones están en curso, debo recordar al régimen de la República Islámica que el Presidente, como Comandante en Jefe del ejército más poderoso en la historia del mundo, tiene muchas opciones más allá de la diplomacia”, dijo Karoline Leavitt, Secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

Donald Trump advirtió esta semana que “probablemente sucederán cosas malas” si fracasan los esfuerzos diplomáticos y afirmó que el poder militar estadounidense “nunca ha sido tan poderoso”.

EEUU alerta a sus ciudadanos que salgan de Irán

Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Irán este viernes, advirtiendo sobre cierres de carreteras, interrupciones del transporte público, bloqueos de internet y restricciones a vuelos.

La notificación recomienda a los ciudadanos estadounidenses salir del país por rutas terrestres hacia Armenia o Turquía si es seguro hacerlo, anticipar cortes de conectividad, evitar manifestaciones y mantener un perfil bajo.

“Salga de Irán ahora”, dijeron.

Washington también pidió a quienes permanezcan en el país que aseguren provisiones básicas, sigan las noticias locales y se registren en el programa consular para recibir actualizaciones de seguridad.