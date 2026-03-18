EEUU amplía a 50 países el programa de fianzas para visas

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una expansión significativa de su programa de fianzas para visas. A partir del próximo 2 de abril, la lista de naciones sujetas a este requisito ascenderá a 50, al incorporar a 12 nuevos países bajo esta normativa.

La nueva regulación exige que los solicitantes de visas de negocios (B1) y turismo (B2) de las 50 naciones seleccionadas realicen un depósito de 15,000 dólares antes de recibir el documento. Este monto funciona como una garantía de retorno: el dinero se reembolsa íntegramente si el viajero cumple con los términos de su estancia y regresa a su país de origen a tiempo.

La efectividad de esta medida ya ha sido puesta a prueba. Datos oficiales indican que el 97% de los viajeros bajo este sistema han regresado a sus países puntualmente, lo que demuestra que es una herramienta persuasiva contra la intención de permanecer ilegalmente en territorio estadounidense.

Se estima que, solo en el último año de mandato de la administración Biden, más de 44,000 visitantes provenientes de los 50 países que hoy integran la lista permanecieron de forma irregular en EE. UU. tras el vencimiento de sus permisos. Al triplicar la lista de países participantes a principios de 2026, el Departamento de Estado busca cerrar las brechas que permitían a miles de personas evadir los controles migratorios tradicionales.

Los nuevos países incluidos en el programa son: Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Por su parte, Cuba y Venezuela ya formaban parte de la lista original.



