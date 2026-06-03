Drones ucranianos golpean terminal petrolera y objetivos militares en San Petersburgo

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Drones ucranianos atacaron esta madrugada la terminal petrolera de San Petersburgo, un punto clave de transbordo de crudo en el noroeste de Rusia. La ofensiva también alcanzó objetivos militares en la base naval de Kronstadt y una fábrica de armamento en la región de Tambov.

El presidente Volodímir Zelenski confirmó los ataques, perpetrados a más de 1.100 kilómetros de la frontera ucraniana. La ofensiva coincidió con la inauguración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), el evento empresarial más importante de Rusia..

“Nuestrassanciones de largo alcance llevadas a cabo por los guerreros del Servicio de Seguridad de Ucrania, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, las Fuerzas de Operaciones Especiales, la Inteligencia de Defensa de Ucrania y el Servicio de Guardia Fronteriza del Estado han dado buenos resultados”, escribió Zelenski en X quién agregó: “Entre ellos estaba la terminal petrolera de Petersburgo. La distancia desde la frontera estatal de Ucrania hasta esta instalación de la industria petrolera rusa, que sirve a la guerra, es de unos 1.100 kilómetros. También se alcanzaron objetivos puramente militares en la base de Kronstadt. Otra objetivo fue una empresa en la región de Tambov involucrada en la producción de armas rusas”.

Zelenski agradeció la precisión de sus tropas y aseguró que el plan de largo alcance se ejecuta según lo previsto para forzar el camino hacia la paz.

El gobernador de San Petersburgo, Aleksandr Beglov, informó que los drones afectaron a tres distritos de la ciudad. Aunque se reportaron heridos y daños materiales, no se han confirmado víctimas mortales.

El ataque provocó retrasos y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Púlkovo. Aunque las autoridades rusas afirmaron haber derribado decenas de drones sobre la región de Leningrado, evitaron detallar el alcance de los impactos.

Esta terminal petrolera es un punto estratégico para la exportación de crudo ruso a través del Báltico. Según el gobierno ucraniano, dicha infraestructura es fundamental para financiar la invasión de su territorio.

La ofensiva ocurre un día después de que Rusia lanzara un bombardeo masivo contra Ucrania que dejó al menos 22 muertos y más de 130 heridos, según cifras de Zelenski.

El operativo se enmarca en la estrategia de “sanciones cinéticas” de Kiev contra la retaguardia rusa, una campaña que en los últimos meses ha golpeado refinerías, depósitos de combustible y bases logísticas.

Por su parte, Rusia tachó estas operaciones de "terrorismo" y prometió represalias.

En momentos en que Vladímir Putin inauguraba el SPIEF ante miles de empresarios y delegados de más de 130 países, el humo visible en el cielo de San Petersburgo servía como un crudo recordatorio de que la guerra ha roto los límites del frente oriental.