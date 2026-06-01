CBS News: Zelenski acusa a Rusia de entrenar niños ucranianos para combatir

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de secuestrar a niños ucranianos y entrenarlos para combatir contra su propio país, en una entrevista concedida a CBS News.

Zelenski afirmó que su gobierno dispone de pruebas de que menores ucranianos trasladados a territorio ruso están siendo sometidos a programas destinados a inculcarles hostilidad hacia Ucrania y, eventualmente, prepararlos para participar en acciones militares.

“Les han enseñado a odiar a su país natal, a odiar a su propia gente”, dijo Zelenski y añadió que algunos de esos menores podrían terminar siendo enviados al campo de batalla.

Las declaraciones representan una de las acusaciones más contundentes realizadas hasta ahora por Kiev sobre el destino de los niños trasladados desde territorios ocupados por Rusia. Hasta el momento, investigaciones internacionales habían documentado programas de reeducación y rusificación de menores ucranianos, pero Zelenski sostuvo que existen indicios de una preparación más amplia con fines militares.

En 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por lo que describió como la “deportación ilegal” de niños ucranianos. El Kremlin ha rechazado las acusaciones y sostiene que el traslado de menores forma parte de un esfuerzo humanitario para proteger a huérfanos y niños afectados por el conflicto.